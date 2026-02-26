Christopher Rivas, candidato a la Presidencia de la Junta por Andalucistas

La coalición Andalucistas ha elegido a Christopher Rivas como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía para los comicios autonómicos que, previsiblemente, se celebrarán el próximo mes de junio. Rivas, que actualmente ejerce como teniente de alcalde en el consistorio de Alcalá de Guadaíra, ha obtenido el respaldo unánime de los partidos que conforman este proyecto político de corte andalucista.

El designado es periodista de formación y profesión, y desempeña funciones de coordinador de Andalucía por Sí-Andalucistas, una de las formaciones promotoras de la marca electoral. Según ha informado la coalición mediante comunicado oficial, la designación de Rivas se produjo tras la aprobación por unanimidad de su nombramiento por parte de todos los partidos integrantes del proyecto andalucista.

Una coalición de partidos andalucistas

La marca Andalucistas, que fue presentada públicamente en noviembre de 2025, agrupa a seis formaciones políticas de ámbito andaluz: Andalucía Por Sí-Andalucistas, Convergencia Andaluza, Andalucía Entre Todos, Foro Montellano, Andalucistas Linenses y Compromiso Por Andalucía. La coalición defiende que su iniciativa cobra aún más sentido "en un contexto marcado por el auge de la derecha y la extrema derecha", y se muestra dispuesta a "tender la mano a otras fuerzas" que apuesten por que Andalucía tenga una voz propia fuerte en el Parlamento autonómico.

Christopher Rivas ha declarado que asume la candidatura "con humildad y responsabilidad" como parte de un proceso de consolidación del andalucismo político desde el ámbito municipal hacia el conjunto de la comunidad autónoma. El candidato ha presentado su propuesta como "una alternativa propia, de obediencia andaluza", centrada en los intereses de la tierra andaluza y alejada de las dinámicas de los grandes partidos de ámbito estatal.

El teniente de alcalde de Alcalá de Guadaíra ha reivindicado que Andalucistas es "una fuerza municipalista, cercana", formada por gente normal que gobierna y trabaja en sus pueblos y ciudades. Subraya que es "justo eso lo que podemos ofrecerle al pueblo andaluz: una herramienta política útil que defiende un proyecto para poner Andalucía al servicio del pueblo andaluz, y no a otro tipo de intereses".