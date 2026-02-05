¿Clases suspendidas? La borrasca Leonardo mantiene en vilo a los padres andaluces

La borrasca Leonardo continúa generando incertidumbre en el calendario escolar de miles de estudiantes en Andalucía, donde la comunidad educativa permanece atenta a las decisiones que adoptará la administración autonómica. A las puertas del viernes 6 de febrero, la suspensión de clases presenciales en colegios e institutos sigue siendo una posibilidad muy real, tras haber permanecido cerrados durante dos jornadas consecutivas en algunas localidades por el paso del temporal.

La Junta de Andalucía celebra una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias este jueves 5 de febrero de 2025. Sin embargo, todo apunta a que efectuará un anuncio oficial a lo largo de la tarde de este jueves, condicionado a la evaluación de la situación meteorológica en las diferentes provincias y comarcas andaluzas, así como al estado de las infraestructuras educativas tras el embate del temporal.

El panorama meteorológico muestra signos de mejora para las próximas horas, según indica la Agencia Estatal de Meteorología. No obstante, la verdadera incógnita no radica solo en las condiciones climáticas, sino en el estado físico de los edificios escolares. Goteras, cristales rotos, persianas dañadas, cortes en el suministro eléctrico y problemas en las redes de fontanería son obstáculos reales que muchos centros deben solventar antes de reabrir sus puertas a la actividad presencial.

El desafío de la inspección de infraestructuras

Múltiples ayuntamientos de Andalucía han iniciado ya tareas exhaustivas de chequeo y revisión de las instalaciones en sus centros educativos, trabajando contra reloj para identificar y reparar los daños ocasionados por el temporal. Esta labor preventiva resulta fundamental para que la administración educativa pueda tomar una decisión informada sobre la reapertura de las aulas. Los trabajadores municipales inspeccionan estructuras, sistemas eléctricos, tuberías y elementos exteriores que pudieran comprometer la seguridad de estudiantes y personal docente.

La urgencia de estas revisiones refleja la gravedad de los daños provocados por la borrasca Leonardo en Andalucía. Los técnicos municipales se enfrentan a una carrera contra el tiempo para garantizar que los espacios educativos cumplan con los mínimos estándares de seguridad. Algunos municipios han priorizado los centros de primaria, considerándolos más vulnerables ante posibles riesgos estructurales.

Desde las administraciones locales subrayan que no es una cuestión únicamente de meteorología, sino de responsabilidad civil. Abrir un centro educativo dañado podría exponer a menores y docentes a peligros innecesarios. Algunos alcaldes ya han manifestado públicamente su preferencia por mantener la cautela, priorizando la seguridad sobre la urgencia de reanudar las clases.

El protocolo de comunicación oficial

La Junta de Andalucía ha establecido un procedimiento claro para comunicar sus decisiones sobre suspensión o reanudación de actividades educativas. Según lo informado por fuentes oficiales, el anuncio se replicará a través de los propios centros educativos y mediante la plataforma Ipasen, el sistema de información y gestión educativa utilizado en la región. Este canal de difusión garantiza que familias, estudiantes y docentes reciban la información de forma simultánea y evita confusiones derivadas de comunicaciones fragmentadas.

La decisión esperada para este viernes afectará potencialmente a miles de alumnos andaluces y sus familias, quienes deben reorganizar sus horarios y compromisos laborales según lo que determine la administración autonómica. Esta notificación tardía, aunque comprensible dadas las circunstancias, genera cierta frustración en amplios sectores de la comunidad educativa que requieren mayor anticipación.

El análisis de las previsiones meteorológicas

La Agencia Estatal de Meteorología ha proyectado una mejoría progresiva de las condiciones meteorológicas para el viernes 6 de febrero, con descenso de intensidad del viento y reducción de precipitaciones. Estos datos técnicos constituyen el fundamento sobre el que la Junta de Andalucía podría fundamentar una decisión de reapertura de centros educativos. No obstante, los expertos meteorológicos advierten sobre posibles coletazos puntuales en algunas comarcas andaluzas.

La variabilidad territorial de las condiciones climáticas en Andalucía complica notablemente la toma de decisiones por parte de la administración. Mientras que algunas provincias costeras podrían experimentar una mejoría significativa, otras áreas de interior o de mayor altitud podrían continuar enfrentándose a vientos intensos o precipitaciones residuales. Esta heterogeneidad geográfica sugiere que la decisión final podría diferenciarse por provincias o comarcas específicas.

Impacto educativo y recuperación curricular

La suspensión de clases presenciales durante tres jornadas lectivas en algunos casos genera una acumulación de interrupciones en el proceso educativo que los centros deberán compensar. La educación online implementada de emergencia durante los primeros días ofrece una alternativa, aunque no replique completamente la experiencia del aula presencial, especialmente en etapas educativas tempranas donde la interacción personalizada es crucial.

Los docentes andaluces ya se plantean cómo recuperar contenidos curriculares y mantener el ritmo de aprendizaje previsto. Algunos centros han iniciado gestiones para identificar actividades educativas que puedan desarrollarse remotamente mientras se resuelve la situación de las instalaciones. Las confederaciones de padres y madres han solicitado a la administración que establezca un calendario claro para la reactivación educativa, evitando que las incertidumbres se prolonguen más allá de lo estrictamente necesario.

Precedentes y protocolos de crisis climática

La borrasca Leonardo no representa un caso aislado en España. Durante los últimos años, eventos meteorológicos extremos han obligado repetidamente a administraciones educativas a tomar decisiones similares. La experiencia acumulada ha permitido que sistemas como el andaluz desarrollen protocolos más ágiles y efectivos, aunque la incertidumbre meteorológica continúa siendo un factor impredecible que desafía cualquier planificación previa.

La coordinación entre la Junta de Andalucía, los ayuntamientos, las universidades y los servicios de protección civil ha demostrado una mejora sustancial respecto a situaciones anteriores, permitiendo una respuesta más coordinada y comunicada. Sin embargo, la necesidad de tomar decisiones rápidas en contextos de incertidumbre extrema continúa presentando dilemas complejos que no admiten soluciones perfectas sino únicamente balances de riesgos.