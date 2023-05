Los colegios podrán activar este lunes el protocolo ante las olas de calor y temperaturas excepcionalmente altas

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta adelanta a este lunes 15 de mayo la entrada en vigor del protocolo ante olas de calor o altas temperaturas, que incluye la posibilidad de que los alumnos dejen los centros docentes a las 12.00 con autorización familiar en días de calor extremo.

El departamento que dirige Patricia del Pozo ha remitido a los centros docentes una actualización del protocolo de actuación ante olas de calor y temperaturas excepcionalmente altas, que establece pautas comunes de acción ante estas situaciones en el ámbito educativo e incluye recursos formativos para los docentes, así como su integración en el plan de autoprotección.

Según explicó Del Pozo el pasado martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la finalidad de estas medidas es ofrecer indicaciones y concretar medidas para disminuir los efectos del aumento brusco de la temperatura ambiente en la salud del alumnado, del personal de centros docentes no universitarios y del personal de empresas externas que realicen trabajos en estos centros.

Formación a docentes

Entre las iniciativas incluidas destaca la formación a los docentes frente a estas situaciones. Será una jornada intensiva que se desarrollará este lunes 15 de mayo de forma telemática e impartida, gracias a la colaboración de la Consejería de Salud y Consumo, por profesionales sanitarios y expertos en la materia. Esta iniciativa está recogida en unas instrucciones ya enviadas a los centros docentes.

Los médicos de los Equipos de Orientación Educativa realizarán también sesiones de asesoramiento en los centros ubicados en las zonas de actuación que tengan asignados para promover programas de educación para la salud relacionados con las olas de calor o altas temperaturas excepcionales.

El documento también incluye que los centros educativos podrán adelantar al 15 de mayo la activación del protocolo, cuando hasta ahora establecía que, de forma general, se podía activar entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Todo ello sin perjuicio de que pueda hacerse en otras fechas si las condiciones meteorológicas por altas temperaturas así lo aconsejan.

Flexibilizar el horario lectivo

Los centros, en aplicación del principio de autonomía organizativa, podrán flexibilizar el horario lectivo del alumnado con la finalidad de adaptarse a las circunstancias de temperaturas excepcionales cuando se active la alerta naranja o roja por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La salida anticipada del alumnado menor de edad, a petición de las familias y que es una medida "muy excepcional", deberá ser siempre autorizada por sus representantes legales y se debe personar en el centro algún representante legal del alumnado o persona autorizada expresamente, registrando por escrito la hora exacta de la salida y firmando el preceptivo documento homologado por el centro.

La salida no podrá realizarse antes de las 12 del mediodía, aunque excepcionalmente y, de forma motivada, la dirección del centro puede valorar la posibilidad de adelantarla, según explicó Del Pozo.

Esta posibilidad no afectará nunca a la jornada lectiva, que se mantendrá sin alteración para aquellos alumnos que permanecen en los centros educativos hasta que concluya el horario lectivo fijado desde el inicio del curso. El tiempo diario de la jornada escolar dedicado a los servicios complementarios tampoco se verá afectado.

Los padres

Teresa Pablo es portavoz de la plataforma Escuelas de Calor, que aúna a familias y AMPA y es independiente de partidos, sindicatos o cualquier otra organización. Lleva desde 2017, explica, "dando la batalla" para que los más de 1,5 millón de niños y 200.000 docentes de la educación pública no "paguen el pato" de la falta de inversión, especialmente en climatización.

"También es muy amplia la red administrativa de la Junta de Andalucía y todos los despachos están bien climatizados y no se dan este tipo de problemas. Ellos no desayunan al sol, los niños sí lo hacen en el recreo", denuncia, a la vez que lamenta que la ley de Bioclimatización aprobada en 2020 esté "escondida en un cajón".

Desde entonces, a su juicio, "no se ha hecho absolutamente nada": ni el desarrollo reglamentario de la norma que tenía un plazo de 18 meses, ni auditorías de los centros, ni se ha actuado en los patios, ni se ha redactado la Guía Técnica, ni se han aplicado medidas de cuidado de la calidad del aire, algo que "no se hace sólo con abrir ventanas".

"Nos toman por idiotas"

En su lugar se acude al protocolo de medidas que en 2017 "era una actuación de urgencia", según Pablo, que sostiene que "no puede ser que simplemente se actualice seis años después" mientras no se aplica la Ley. "Nos toman por idiotas", critica, en referencia a medidas como la formación para docentes: "¿Creen que a estas alturas los profesores no saben qué tienen que hacer cuando hace mucho calor?. Llevan toda la vida sufriéndolo".

Tampoco comparte la posibilidad de que se pueda recoger a los niños a las doce en casos de alerta naranja o roja por calor. "Si no tenemos manera de conciliar nos vemos con el problemón de dejar al niño en un centro en el que sabemos que está en situación de riesgo térmico, porque biológicamente están menos preparados para hacer frente a temperaturas extremas".