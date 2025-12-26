Cuando conectar personas y cuidar el Planeta sí es posible

En el contexto actual de avance hacia una movilidad sostenible y accesible en España, la oferta de Renfe Avlo constituye una propuesta significativa. Desde su lanzamiento como su línea de alta velocidad low cost, Avlo ha fortalecido la política de la operadora pública en aras de la inclusión social, la eficiencia energética y la reducción de emisiones, temas priorizados en la agenda pública.

Además de la democratización del acceso a la alta velocidad en rutas hacia las principales ciudades de España, Avlo responde a un enfoque de eficiencia operativa y digitalización. Por ello, en el apartado medioambiental, el grupo Renfe reportó que en 2024 sus emisiones de gases de efecto invernadero se situaron en 3,79 gramos de CO₂ por pasajero-kilómetro, “hasta 35 veces inferiores a las del coche particular”, según datos oficiales de la Oficina Española de Cambio Climático. Este ratio histórico apoya el rol del transporte ferroviario como alternativa limpia respecto a los modos motorizados y aéreos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos de reducción de la huella de carbono.

Impacto social, vertebración y transparencia de servicios

Avlo contribuye a la articulación y cohesión territorial al integrar paradas intermedias que conectan ciudades medias y pequeñas, de modo que no sólo se refuerza la oferta turística entre grandes urbes, sino que se facilita la movilidad por motivos laborales, familiares y de ocio en zonas menos densamente pobladas. Los servicios y frecuencias implementados en diversos trayectos han incidido directamente en la usabilidad del servicio, permitiendo desplazamientos interregionales ágiles sin las limitaciones del transporte privado y sin hacer uso del mismo.

Avlo en el marco de la estrategia sostenible de Renfe

Dentro de la estrategia sostenible del Grupo Renfe, Avlo refuerza la transición del sector transporte hacia una movilidad de bajas emisiones, elemento valorado en informes recientes de sostenibilidad. El cumplimiento de la reducción de emisiones y oferta de servicios asequibles se alinea con el Plan nacional de movilidad y transporte impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en 2025, así como con las directrices europeas derivadas del Pacto Verde Europeo.

El desarrollo e implantación del modelo Avlo consolida el liderazgo de España en cuanto a red de alta velocidad en Europa, según los últimos informes de la Comisión Europea publicados en enero de 2025. El progreso tecnológico, junto al acceso económico y la baja huella climática, sitúan al sector ferroviario nacional como referencia en conectividad, sostenibilidad y vertebración del territorio