La consejera de Hacienda defiende la apuesta por el tejido productivo de los Presupuestos andaluces

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, junto con los titulares de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela y de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, han abierto la ronda de comparecencias en el Parlamento andaluz para informar del proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para el año que viene. Los tres han coincidido en resaltar el incremento del "esfuerzo inversor de las cuentas públicas", al mismo tiempo que han tendido una mano a la oposición que, de la misma manera, han coincidido en la participación del Gobierno central y el volumen de fondos europeos en dichas inversiones.



Por su parte, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha anunciado que su partido se encamina hacia la presentación de una enmienda a la totalidad, cuyo plazo termina este viernes tras advertir de que si "en los próximos días no hay voluntad, una llamada, una mesa de negociación técnica, registraremos la enmienda a totalidad". Espadas ha advertido que la aprobación de las cuentas "va a ser de rodillo, de imposición" por cuanto ha apreciado que "no se está dispuesto a enmendar con propuestas de los grupos de la oposición". "Tomamos nota de esa voluntad que no se ha reflejado en nada" tras explicar "la reunión muy breve" con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y lamentar que a partir de ahí esperaba "una reunión de carácter técnico para escuchar las propuestas del PSOE y no ha sido así".



La titular de Hacienda, ha asegurado que los Presupuestos de la Junta para el año entrante son "los que necesitan los andaluces en este momento" y están además marcados por una "apuesta sin precedentes" por el tejido productivo. Carolina España ha insistido en que será no sólo el que más dinero destine a gasto social en Andalucía de la historia, más de 27.700 millones de euros entre sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, empleo y cultura, sino que también hace una apuesta "sin precedentes" por el tejido productivo, destinando más de 6.000 millones de euros a medidas de apoyo a éste.



"Los andaluces necesitan empleo. Y para que haya empleo es necesario que Andalucía sea una tierra atractiva para la inversión", ha señalado la consejera, que se ha referido también a la "estabilidad que ofrece el Gobierno andaluz en este momento de incertidumbres" como una de las bazas que hacen que Andalucía sea una región atractiva para los inversores.



España ha insistido en que se trata de unos presupuestos "responsables, adaptados a la realidad del momento y a las necesidades que los andaluces tienen en esta época de incertidumbre", y se ha referido al contexto económico mundial, marcado por una elevada inflación, que se ha visto agravada por las repercusiones de la invasión rusa en Ucrania, "justo cuando dejábamos atrás la profunda crisis económica causada por la Covid-19".



Junto a ella, los consejeros Jorge Paradela y Ramón Fernández-Pacheco han defendido las bondades de las cuentas de sus respectivos departamentos. El primero de ellos, ha sostenido que se trata de una "apuesta de la Junta por las políticas de dinamización industrial y el impulso a la revolución verde". Así, se ha referido al desarrollo de un tejido industrial "sólido, diversificado y competitivo", y al propósito de conseguir "situar la comunidad a la vanguardia en materia de sostenibilidad y transición energética", con la meta de instalar doce nuevos gigavatios de potencia renovable que supondrá cubrir el 75% de todas las necesidades de la comunidad autónoma.



Paradela también ha puesto el acento en la intención de "incrementar al menos un 20% la producción actual de la minería metálica "aprovechando el inmenso potencial de la región y su papel de liderazgo", ya que concentra el 90% del valor de producción nacional, y convertir Andalucía "en proveedora de las materias primas que la agenda climática y digital de Europa demanda".



Por su parte, Fernández-Pacheco ha querido poner el acento en la "credibilidad" del presupuesto de la Junta para 2023, "el más alto y el más verde de la historia de Andalucía" y ha querido "tender la mano" a los grupos políticos para mejorar el proyecto de presupuestos" que están "marcado para ejecutar los nuevos retos de las políticas medioambientales en lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con el medio ambiente", porque "nunca la Junta había tenido tanto presupuesto para políticas medioambientales, es el más alto y el más verde de la historia de Andalucía".