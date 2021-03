La vacunación con Astrazeneca, una de las cuatro autorizadas en la Unión Europea hasta la fecha, ha pasado de estar interrumpida por su posible vinculación a tromboembolias a retomarse con un aumento de la indicación para la población de entre 55 y 64 años, todo de una tacada. Esta circunstancia obliga a modificar nuevamente el plan de vacunación, algo en lo que están trabajando los técnicos de las consejerías y del Ministerio de Sanidad. Entretanto, la Consejería de Salud está volviendo a citar a las personas que tenían indicado el fármaco antes del parón, es decir, a los docentes y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mientras prepara los listados de la población entre 55 y 64 años, que serán los siguientes en vacunarse con Astrazeneca junto a los colectivos esenciales. O a la vez. Está aún por definir del todo.

La instrucción que en este instante maneja la Consejería para proseguir el plan de vacunación con Astrazeneca incluye a los colectivos de ayuda a domicilio (cubierto con la primera dosis en un 79%), docentes (un 78% ya tiene administrada la primera dosis), policías locales (72%), guardias civiles (71%) y agentes de la Policía Nacional (66%), según los últimos datos recogidos por la Consejería de Salud.

En los próximos días, según aseguró el departamento de Salud dirigido por Jesús Aguirre, engrosarán las colas de vacunación las personas con edades comprendidas entre los 55 y los 64 años de esos gremios esenciales, además de los que aún no han sido vacunados de los grupos sanitarios con baja exposición al coronavirus (farmacéuticos, terapeutas, protésicos dentales, psicólogos clínicos y etcétera). Las citas del grupo entre 55 y 64 años están siendo elaboradas en estos momentos.

El plan de vacunación que siguen las comunidades autónomas, como autoridades competentes en materia de Salud Pública, debe volver a cambiar en los próximos días y lo hará condicionado por la nueva indicación de Astrazeneca –también para la población entre 55 y 64 años– y por la reciente autorización del fármaco de Janssen.

Ambos factores son determinantes para que se apruebe una reformulación de la campaña de vacunación actualmente en marcha. Lo que no varía es el plan para las poblaciones más vulnerables y más expuestas, a quienes se les está poniendo las vacunas de ARN mensajero (Pfizer y Moderna). La Junta de Andalucía espera haber aplicado la pauta completa de dos dosis para el colectivo con más de 80 años al final de este mes y, luego, a mediados o finales de abril, empezarán a citar a los individuos comprendidos entre los 70 y 79 años.

Las administraciones sanitarias temen ahora la respuesta de la población a la vacunación con Astrazeneca después de los trombos y de la interrupción de una semana a la que ha conducido el "principio de prudencia". De entrada, los protocolos de vacunación actuales no contemplan una estrategia ante la población que rechace la vacuna. El documento de vacunación de la Junta de Andalucía señala que no ve "factible" que la población elija "la vacuna que desee". En ese sentido se pronunció el lunes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien se limitó a contestar a una pregunta al respecto que "quien no se la ponga, no se la pone", vino a decir.