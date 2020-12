Coronavirus: Gibraltar detectó en noviembre un caso de la nueva variante británica

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha informado este lunes que un paciente manifestó el pasado mes de noviembre en el Peñón la nueva variante de coronavirus que se ha extendido en Reino Unido y que puede ser un 70% más contagiosa.

En una intervención ante el parlamento gibraltareño para informar de nuevas restricciones a la movilidad en Gibraltar debido a un incremento "dramático" de casos en la colonia británica en los últimos días, Fabian Picardo ha explicado que, como en el resto de Europa, no puede decir con certeza si la nueva variante está ahora o no en Gibraltar.

Ha explicado que "parece que un paciente manifestó la nueva variante (de coronavirus) en noviembre, pero parece que cerramos ese vector". El ministro principal ha añadido que "no está claro" si otros vectores de la nueva variante están presentes en Gibraltar, como en el resto de Europa.

Picardo ha apuntado que lo que está claro es que ambas variantes se han encontrado con un aliado, la irresponsabilidad de algunas personas que no guardan las medidas preventivas. Tras destacar que los casos positivos han pasado en cinco días de 71 a 202, que se registran este lunes, Picardo ha informado de que se imponen nuevas restricciones en la colonia, en la que se han registrado seis muertes desde el inicio de la pandemia.

Se cerrarán los colegios y los restaurantes hasta el 11 de enero, el uso de las mascarillas es obligatorio en todo espacio público y se impone el teletrabajo, entre otras medidas.

Gibraltar mantendrá sus enlaces aéreos con Inglaterra, permitiendo el movimiento de personas y bienes "de forma segura". Para ello Gibraltar requerirá test negativos de coronavirus a las personas que lleguen al aeropuerto y mantendrá la opción de hacerles a su llegada un test rápido.

Picardo ha precisado que Gibraltar no impondrá restricciones para viajar a España, pero ha advertido de que el Gobierno español ha anunciado ya que reforzará los controles en el paso fronterizo con el Peñón. Ha hecho un llamamiento especial a los jóvenes gibraltareños para que no vayan a España a hacer las cosas que no pueden hacer en la colonia, con la restauración cerrada.