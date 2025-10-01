CSIF exige responsabilidades por los "intolerables fallos" en el sistema de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha reclamado que se depuren responsabilidades ante lo que califica como “intolerables fallos” en el sistema de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. La organización ha expresado su rechazo y perplejidad tras conocerse varios casos de retrasos y errores en la comunicación de los resultados de pruebas diagnósticas a mujeres andaluzas.

El presidente del sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, ha sido contundente: “Es injustificable que, a día de hoy, con los sistemas informáticos y de comunicación existentes, las mujeres andaluzas tengan que enfrentarse a situaciones en las que lo que está en juego es su vida”.

CSIF ha mostrado su apoyo a las mujeres afectadas y ha señalado directamente a la falta de recursos, una deficiente planificación y una gestión ineficaz como posibles causas del problema. “Estamos ante un escándalo mayúsculo que pone en tela de juicio no solo la eficiencia del sistema, sino también la confianza de la ciudadanía en la sanidad pública”, ha añadido Girela.

Desde la central sindical también se ha denunciado el deterioro progresivo del sistema sanitario andaluz, y se ha advertido de las condiciones “deplorables” en las que los profesionales deben desempeñar su labor diaria. “La falta de inversión y la nula voluntad política para reforzar la atención sanitaria están pasando factura”, ha afirmado el representante de CSIF.

Como medida inmediata, CSIF ha emplazado a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a establecer por ley un plazo máximo para la comunicación de resultados de pruebas de cribado, independientemente del diagnóstico, siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas.

“Cada vez son más las personas que se ven obligadas a recurrir a la sanidad privada para resolver cuestiones tan sensibles como esta, cuando el diagnóstico precoz puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, ha lamentado Girela, quien ha criticado que “la actitud del Gobierno andaluz no se corresponde con la defensa de la sanidad pública que a menudo enarbola”.