¿Cuándo se enciende el alumbrado navideño en Andalucía? Fechas y actividades clave en todas las capitales

Las capitales andaluzas ultiman ya su programación navideña, cargada de actividades como ferias y mercadillos temáticos, belenes vivientes o el encendido de las luces de Navidad. Todos estos recursos constituyen un gran atractivo para el turismo de proximidad semanas antes del arranque oficial de las fiestas. Así, por ejemplo, la localidad de Estepa (Sevilla) ya ha inaugurado su alumbrado navideño, por delante de otras ciudades de referencia a nivel nacional como Vigo.

Las luces, árboles y adornos de Navidad que engalanan las ciudades son un revulsivo para el comercio local e invitan a sus ciudadanos a revivir con ilusión las tradiciones: de los villancicos a los postres, pasando por los regalos. A continuación, te detallamos las fechas del arranque oficial de las fiestas navideñas en las distintas capitales de Andalucía.

Del Black Friday al puente de la Constitución: fechas del alumbrado en Andalucía

Algunas ciudades han optado por hacer coincidir este hito con el Black Friday con el fin de aprovechar la mayor presencia de gente en las calles. Este es el caso de Sevilla, que iluminará más de 300 calles y plazas el viernes 28 de noviembre, con el tradicional acto en la Avenida de la Constitución. El horario de funcionamiento será hasta el 6 de enero de 18:30 a 00:00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, cuando se ampliará hasta la 01:00 horas.

Por la misma fecha ha optado el Ayuntamiento de Cádiz, que celebrará un acto de encendido extraordinario a las 19:00 horas que contará con la actuación de la bailaora María Moreno. En la capital gaditana destaca especialmente el montaje de unos arcos de altura considerable en la plaza de San Juan de Dios.

En Málaga, 500 calles se iluminarán asimismo el viernes 28 de noviembre hasta el próximo 5 de enero. Este año el diseño de la calle Larios representa el misterio de la Natividad y estará protagonizado por grandes medallones luminosos que se sincronizarán con la música para ofrecer un espectáculo visual y sonoro. Los pases serán a las 18:30, 20:30 y 22:00 horas.

También Huelva encenderá sus luces de Navidad el 28 de noviembre, donde destacan los tradicionales árboles de La Placeta y la barriada de La Navidad. Un día después, el sábado 29 de noviembre será el turno de Granada, en una ceremonia que contará con la actuación del artista local Agustín Barajas a partir de las 20:00 horas.

Al puente de la Constitución esperará Córdoba, cuyo alumbrado incorporará 1,7 millones de puntos de luz distribuidos en 360 arcos luminosos. Se van a instalar además dos fachadas luminosas, pinos y estructuras 3D, nueve letreros luminosos y seis grandes árboles. También Jaén encenderá su iluminación navideña el viernes 5 de diciembre. Por el momento, no ha trascendido la fecha del encendido en Almería.

28 de noviembre: Sevilla, Cádiz, Málaga y Huelva

29 de noviembre: Granada

5 de diciembre: Córdoba y Jaén

Mercadillos, ferias y otras actividades

Sevilla celebra ya su tradicional Feria del Belén hasta el 23 de diciembre, con 13 expositores que a los visitantes todo tipo de productos artesanos con escenas navideñas para sus pesebres, desde musgo hasta elementos y personajes de toda índole. La muestra permanecerá abierta de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas y los fines de semana y festivos de 11:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00 horas.

El mercado navideño de Cádiz abrirá sus puertas el propio 28 de noviembre en la plaza de la Catedral y contará con 20 casetas. Su horario será de 11:00 a 14:00 horas y 17:30 a 21:30 horas, excepto días especiales como el 24 y el 31 de diciembre (cuando funcionará de 11:00 a 19:00 horas); el 25 de diciembre y el 1 de enero (de 17:30 a 22:00 horas); y el día 5 de enero (donde las casetas estarán abiertas de 11:00 a 00:00 horas).

Otras actividades destacadas en las capitales andaluzas serán las siguientes: