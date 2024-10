¿Cuándo volverán las lluvias a Andalucía?

Andalucía se ha despedido de septiembre y ha comenzado octubre en pleno veranillo de San Miguel (o veranillo del membrillo), con unos días de máximas en ascenso que en muchos puntos de la comunidad autónoma han llegado a rondar e incluso superar los 30 ºC con tiempo estable y sin lluvia. Sin embargo, desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se pronostica un cambio de tendencia para los próximos días y el regreso de las precipitaciones y el mal tiempo, que hará también que deban activarse alertas amarillas en las costas de dos provincias.

Vuelve a llover en Andalucía

Lluvia en Granada. / PS

La AEMET predice lluvias en Andalucía para el jueves 3 de octubre. Durante este día se esperan “cielos nubosos o muy nubosos, con precipitaciones en general débiles y ocasionales, más probables y frecuentes en las sierras”. Es “poco probable” que las lluvias lleguen a afectar al litoral mediterráneo, según establece esta agencia en su predicción. Las precipitaciones llegarán a las provincias de Huelva, Jaén y Granada durante la madrugada, afectando especialmente a localidades de estas dos últimas como Jaén capital, Huéscar o Linares. A lo largo de la mañana, las lluvias afectarán también a otros municipios de ambas provincias y a otros de Córdoba (como Lucena) o el interior de Málaga (el caso de Antequera y Ronda) y Cádiz (en Barbate y Alcalá de los Gazules). La predicción de la AEMET estima que las lluvias irán cesando a lo largo del día, siendo la provincia de Jaén en la que más lloverá esta jornada, aproximadamente hasta las 19:00 horas en municipios del norte de la provincia como Arroyo del Ojanco.

El jueves algunas zonas de la costa andaluza, concretamente las costas de Almería y Granada, se verán también afectadas por una alerta amarilla activada por fenómenos costeros. El periodo de la alerta dará comienzo a las 07:00 horas y se desactivará a las 20:59 horas.

El tiempo puede mejorar algo de cara al viernes 4, cuando la AEMET prevé un nuevo día de cielos nubosos en Andalucía, aunque no se descartan “precipitaciones débiles y ocasionales en la mitad oriental, más probables en las sierras del nordeste”. Durante esta jornada algunos de los municipios en los que se espera mayor probabilidad de precipitaciones serán almerienses, es el caso de Albox y Vélez-Rubio, que superan según la predicción una probabilidad de lluvias del 60%.

De cara al fin de semana la AEMET establece en sus predicciones que el sábado habrá “una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la primera mitad del día”. Por otra parte, las previsiones para el domingo 6, aunque estas pueden cambiar conforme se acerque la jornada, indican que no habrá lluvias en Andalucía ese día. Pese a todo, la previsión general de la AEMET para España habla de que el domingo no se puede descartar que el frente atlántico que afectará al país esos días no deje también precipitaciones en el resto del país. En cualquier caso, donde no esperan precipitaciones durante será en el extremo sureste peninsular y Alborán, donde sí que habrá cielos nubosos.