Andalucía apela a la unidad de acción con el Gobierno para hacer frente a los aranceles: "Juntos somos más fuertes"

La Junta de Andalucía tiene claro que la unidad de acción ante los aranceles planteados por la Adminisración Trump es "clave". Así lo ha trasladado Juanma Moreno en su primera reunión con los sindicatos y la patronal y este martes ha sido la consejera de Haciencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, la que ha lanzado un nuevo mensaje en esa línea. España ha insistido en que el Gobierno de Moreno será "aliado leal" del Ejecutivo de la nación a la hora de tomar medidas frente a estos gravámenes de Estados Unidos: "Juntos somos más fuertes".

En la reunión del consejo rector de la Agencia Andalucía Trade que ha tenido lugar en la mañana de este martes se han abordado las acciones de apoyo a los sectores exportadores afectados por los aranceles. Aquí, España ha explicado que "debemos de ser prudentes y esperar a noticias de la Unión Europea, porque al final es la que tiene las competencias en materia arancelaria". Según España, las competencias arancelarias no residen en las comunidades autónomas, "por lo tanto, no podemos negociar soluciones de forma individual, pero sí hemos dejado claro en todo momento que el Gobierno de España va a tener un aliado leal en Andalucía".

En estos momentos de "incertidumbre", según la consejera andaluza, la unidad es fundamental, una política de alto nivel y una diplomacia inteligente, para tratar de llegar a acuerdos y consensos. "Si estamos unidos, seremos más fuertes y llegaremos más lejos", según España, convencida de que eso es lo que están pidiendo los sectores afectados y las empresas exportadoras. "Por lo tanto, desde el Gobierno andaluz, como hemos dicho desde el primer momento, tendemos la mano en una colaboración leal al Gobierno de España para que éste, a su vez, pueda hacer lo mismo dentro de la Unión Europea", ha recalcado.

Reunión con Carlos Cuerpo

La consejera ha indicado que así lo trasladará el jueves en la reunión que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha convocado con las comunidades autónomas para abordar los aranceles. Escuchar, tender la mano y mostrar "total colaboración" será la posición de Andalucía.

En cuanto a las medidas que la Junta puede poner sobre la mesa en el marco de sus competencias, la agencia Trade juega un papel fundamental, ya que se ha convertido en "la principal aliada de nuestras empresas andaluzas" y ahora es el momento de analizar los distintos mercados alternativos, "cuáles son las situaciones estratégicas de nuestro sector exportador y en qué podemos ayudarle desde la Junta", según España.

"Es más necesario que nunca que Andalucía Trade esté al lado de nuestros empresarios y que las empresas confían en esta agencia", ha apuntado España, para quien es fundamental en este momento la diversificación de mercados y las ayudas y apoyo a la internacionalización de las empresas.

11 millones de euros más

De otro lado, ha indicado que la Junta no descarta, si fuera necesario, la posibilidad de firmar un protocolo con las entidades de crédito para líneas de financiación y avales para los sectores afectados. No obstante, según ha apuntado, en esa línea va la mayor parte del paquete de medidas que el Gobierno de España va a poner en marcha, esto es, líneas de crédito, de financiación y avales. "En principio entendemos que esa parte estaría cubierta, pero no descartamos que, en función de cómo vayan avanzando los acontecimientos, procedamos a la firma de ese protocolo con las entidades de crédito", ha expuesto la consejera.

El análisis del impacto en Andalucía de la guerra arancelaria ha centrado la reunión del Consejo Rector de Andalucía TRADE. La responsable de Economía ha explicado que, para complementar las tareas de acompañamiento y búsqueda de nuevos mercados estratégicos, en las próximas semanas "la Junta va a poner en marcha una orden de apoyo a la internacionalización de la empresa andaluza, que facilitará a las empresas la acción en el exterior y la posibilidad de diversificar esos mercados objetivo".

Esta nueva orden, con un presupuesto de hasta 11 millones de euros, se incluye en el nuevo modelo de apoyo a la internacionalización en el que viene trabajando la agencia pública andaluza desde sus inicios, dotado con 63 millones de euros, y en el que la prioridad es el apoyo a la diversificación de destinos de las exportaciones.

Para ello, además de la prestación de servicios como la programación de promoción, consultoría e información, el Gobierno andaluz ha incrementado notablemente la Red Andalucía TRADE internacional, que presta servicios sobre el terreno en 75 países (42 sedes), con 27 nuevos países desde 2019, 12 de los cuales se han incorporado desde 2022, con un desarrollo especial en Asia Pacífico, África y Oceanía, además de ampliar la presencia en nuevos países de América y consolidar el principal mercado, Europa.

En este sentido, la consejera ha destacado el crecimiento por encima de la media que ya se notan en los resultados de 2024 en los principales mercados asiáticos, como China (+16,2%) o India (+108%), africanos, como Marruecos (+12,5%), y de Oceanía, como es el caso de Australia (+57%), donde se han duplicado las exportaciones. Todos ellos, en el Top25 de mercados andaluces.

"Objetivo compartido"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado este martes la disposición de la Junta para colaborar en el "objetivo compartido" de defender, a través de "una respuesta de país, patriota", a los sectores que se puedan ver afectados por los aranceles establecidos por Estado Unidos.

Así lo ha indicado en Bailén a preguntas de los periodistas después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, haya afirmado que su gobierno trabajará para "minimizar el impacto" de estos impuestos y haya garantizado "plena colaboración" con el Ejecutivo central en la adopción de medidas.

Fernández se ha mostrado "convencido" de que "habla con absoluta sinceridad cuando dice que va a colaborar con el Gobierno de España, porque al final el objetivo es el mismo, es compartido, es común": "Es la defensa de nuestros sectores andaluces que puedan verse afectados como consecuencia de esta guerra arancelaria que no sabemos hasta dónde nos puede llevar", ha dicho.

En este sentido, ha confiado en el resultado de "esa mesa social del diálogo, que también se ha convocado a nivel nacional con sindicatos, con los empresarios" con el objetivo de "ir todos de la mano con el tejido social y económico" y "afrontar este ataque frontal" a Europa y a todo el mundo prácticamente.

Se trata, según ha lamentado, de "una situación en la que prácticamente nadie gana", puesto que "se alteran las relaciones internacionales" desde el punto de vista comercial y económico. Algo que le causa preocupación, aunque ha confiado en que las distinta administraciones van "a trabajar de la mano", para lo que ha ofrecido también "mano tendida" para "seguir avanzando".

"No podemos olvidar que lo que pretendemos desde el Gobierno de España es que Andalucía siga creciendo y desarrollándose y en todos esos potenciales que tiene, que son muchos y muy diversos y diversificados, entre otros, fundamentalmente, el sector agrícola", ha comentado.

Un objetivo, el del crecimiento y la defensa de la economía, al servicio del que el Ejecutivo "ya ha demostrado" estar en crisis recientes, como las derivadas del Covid-19, de la guerra de Ucrania o "de la intervención de Israel en Gaza y lo que está suponiendo esa tragedia humana".

Cobertura y crecimiento

"No solamente las ha afrontado, no solamente ha dado cobertura a los trabajadores, trabajadoras y a las empresas, sino que ha conseguido resultados económicos, que ahí están los organismos internacionales, que demuestran que dentro de la OCDE y dentro de la Unión Europea pues el motor de crecimiento económico es España, que aporta el 50 por ciento del crecimiento, que está creciendo casi 3,5 veces más que el resto de países de la Unión Europea", ha señalado.

Por ello, el delegado, que ha visitado la cooperativa de aceite de oliva Picualia, ha querido trasladar "el apoyo absoluto" a los sectores que puedan verse perjudicados por estos aranceles, como el oleícola, así como "la cooperación y colaboración que está habiendo con todas las administraciones públicas".

En este punto, se ha referido al Consejo de Ministros de este martes, donde se aborda "ese plan de respuesta inmediata y de recuperación también, un plan de choque dotado con 14.100 millones de euros como primera fase del plan para dar respuesta" a este escenario.

Ha precisado que "afecta también y especialmente a Andalucía en un porcentaje muy elevado", en tanto registra "3.138 millones de euros de exportaciones, un 17,4 por ciento total de exportaciones españolas a Estados Unidos", y "860 millones de euros en lo que se refiere concretamente al sector del aceite".

Nuevos mercados

Al hilo, ha resaltado el "máximo apoyo para generar la liquidez necesaria a través de los incentivos de los fondos ICO para financiación de préstamos que sean absolutamente necesarios" o para ayudar a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras a través de la figura de los ERTE.

También ha hablado del respaldo "a la internacionalización y la búsqueda de otros mercados", punto en el que ha valorado el viaje de esta semana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China y Vietnam.

El delegado, igualmente, ha resaltado el papel del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con comparecencia "ante el Congreso para explicar precisamente cuál está siendo ese proceso" y "hablando con todas las fuerzas políticas" y "todas las administraciones públicas".

"En definitiva, una respuesta de país, una respuesta patriota como tiene que ser para la defensa de todos nuestros sectores en un momento, insisto, de incertidumbre no solamente para Andalucía o para España, sino para la Unión Europea y para el mundo en su conjunto en una guerra comercial que se ha abierto sin precedentes y que no sabemos hasta dónde nos puede llevar", ha declarado.