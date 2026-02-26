En el contexto de la sanidad pública de Andalucía, conocer cuánto cobran los profesionales de la enfermería se ha convertido en una cuestión clave, tanto para los que trabajan en el sector como para aquellos que valoran la calidad asistencial. Así, mientras los servicios sanitarios afrontan presiones por la escasez de personal, las retribuciones continúan bajo el foco del debate laboral.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, relativos a 2024, la comunidad cuenta con un total de 34.741 enfermeros, distribuidos entre atención primaria (7.386), atención hospitalaria (25.684), servicios de urgencias y emergencias (1.094) y profesionales de la enfermería en formación especializada (573). Asimismo, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, destacó en mayo de 2025 que la región contaba con el mayor número de enfermeros de su historia. Pero ¿cuánto dinero ganan?

¿Cuánto cobra un enfermero en Andalucía?

Los salarios pueden variar en función del tipo de contrato, la experiencia, la especialidad o el centro de trabajo. Sin embargo, en términos generales, el cuerpo de Enfermería forma parte del grupo A2 de funcionarios y, atendiendo a las peculiaridades de cada comunidad autónoma, cuenta con unos mínimos comunes a todos los profesionales.

Si hablamos de la sanidad pública, la plataforma de búsqueda de empleo Indeed estima en 33.572€ el sueldo base promedio. Así, de acuerdo con el Informe sobre la Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeros en España 2024, una enfermera de Atención Primaria EG (enfermero generalista) gana 2.541,64€ brutos al mes. Es el mínimo, porque desde ahí los sueldos se elevan a 2.682,41€ (Atención Primaria EE); 2.583,57€ (Atención Especializada EG); y 2.724€ (Atención Especializada EE).

Más recientemente, la tabla retributiva del Servicio Andaluz de la Salud (SAS), un enfermero cobra como sueldo base 1.199,52€. No obstante, a ello hay que sumarle los diferentes complementos salariales, lo que lleva a 2.461,62€ brutos mensuales (34.462,68€/año).

¿Y en el resto de España?

Aunque pertenecen al mismo grupo de funcionarios, los sueldos varían en función de la comunidad autónoma; a veces, con notables diferencias entre unas y otras. Por ejemplo, en Madrid, la cantidad base se sitúa en torno a los 2.005,75 € brutos mensuales para los profesionales de la Atención Primaria. Mientras tanto, en Cataluña sube hasta los 2368,16 € brutos y en Baleares, 2.711,48€. Más bajos son los salarios en Galicia (1.804,55€) o La Rioja (1.995,25€). Todo ello, según el citado informe relativo a 2024.

Estas diferencias no solo reflejan un cambio en el panorama retributivo y los complementos, sino también en los modelos organizativos y la presión asistencial, además de las políticas propias del servicio de salud en cada región.