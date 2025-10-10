Un enfermero del Macarena recibe el Premio Salud Mental Andalucía 2025

La Federación Salud Mental Andalucía ha premiado al doctor Alejandro de Medina, enfermero especialista en Salud Mental del Hospital Universitario Virgen Macarena, con el galardón en el ámbito de la investigación durante la XVIII edición de los Premios Salud Mental Andalucía. El reconocimiento se otorgó por su estudio Calidad de vida de las personas con enfermedad mental grave y de sus cuidadores familiares, destacado por su valiosa contribución científica en este campo.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en Córdoba como parte de los eventos conmemorativos del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra cada 10 de octubre. Durante el acto, la Federación homenajeó a personas e instituciones destacadas por su defensa de los derechos, inclusión y visibilización de la salud mental, siendo la cantautora y activista Rozalén quien recibió la Insignia de Oro, máximo reconocimiento de la entidad, por su labor de sensibilización a través de la música.

"En el Hospital Virgen Macarena investigamos las experiencias de sufrimiento psíquico utilizando los datos del Sistema de Salud, los modelos de cuidados y la inteligencia artificial para mejorar la atención presente y futura", ha señalado De Medina. El profesional también destacó que "creemos que la recuperación florece de los lazos humanos, la pertenencia a la comunidad y la esperanza y este compromiso nos ha llevado a recibir este premio por parte de la Federación de Salud Mental".

Además del galardón a De Medina, la Federación ha otorgado menciones de honor a la Diputación de Málaga y al Ayuntamiento de Huéscar (Granada). El premio a Entidad de reconocido prestigio fue para la Hermandad del Rocío de Sevilla por su apoyo a programas de atención a personas vulnerables, mientras que María Antonia Peña Guerrero, exrectora de la Universidad de Huelva, recibió el reconocimiento como Profesional de prestigio por su pionero liderazgo en salud mental universitaria.

En la categoría educativa, el IES Antonio María Calero de Pozoblanco (Córdoba) fue premiado por su compromiso junto a Afemvap. Antonio Garrido recibió el galardón en la modalidad de Familiar por su apoyo al movimiento asociativo, mientras que en la categoría de Personas con experiencia propia fueron reconocidos Roberto Ferrer Hernández, por su labor cultural a través de iniciativas artísticas como la batucada Kun Kun Cai, y Francisco Javier Moreno de la Torre, por su defensa de derechos desde Avance Salud Mental Sevilla.

Con motivo del Día de la Salud Mental, el Hospital Virgen Macarena ha participado en acciones de sensibilización mediante una mesa informativa en colaboración con Asaenes, DIME Sevilla, Arcadia y AEESME, donde se ha difundido tanto su labor asistencial como investigadora, además de mensajes de apoyo y prevención.

Durante 2024, el Servicio de Salud Mental del centro hospitalario atendió cerca de 119.000 consultas, de las cuales aproximadamente 19.000 fueron primeras consultas. Paralelamente, la Unidad de Salud Mental desarrolla una importante actividad investigadora centrada principalmente en las fases tempranas de las psicosis, evolucionando desde la evaluación neurocognitiva hasta la implementación de programas asistenciales para mejorar la identificación y atención en estas fases iniciales.

Destaca también la participación del Servicio en un proyecto financiado por la Unión Europea e implementado por UNICEF Ecaro en colaboración con la Comisión Europea, cuyo objetivo es definir un marco de colaboración integral para atender las necesidades de bienestar emocional y salud mental de niños y adolescentes en los sistemas de atención y protección de Andalucía, fortaleciendo las capacidades y herramientas necesarias para una colaboración intersectorial efectiva.