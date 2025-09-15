Cumbre en el PSOE andaluz para diseñar la estrategia de confrontación frente a Juanma Moreno

La premisa de trabajo es que Juanma Moreno puede convocar las elecciones en cualquier momento a partir del próximo 1 de enero una vez que tenga aprobados los Presupuestos 2026. Los socialistas andaluces, ya lo han dicho, quieren estar preparados y con la campaña suficientemente rodada como para enfrentarse a las urnas con las mayores garantías. "Las elecciones no se ganan solas" decía este lunes un alto mando en la sede regional del partido en Sevilla.

Bajo la dirección del secretario de Organización, Paco Rodríguez, se han reunido dirigentes socialistas andaluces que trabajan en todas las administraciones públicas empezando por la Moncloa, pasando por la Diputación Provincial de Sevilla y por el Parlamento de Andalucía, además que quienes trabajan de puertas adentro en el aparato socialista. Ni María Jesús Montero, en la interparlamentaria que se celebra en Madrid, ni María Márquez, la portavoz en el Parlamento andaluz que estaba en Cártama, han acudido al encuentro que se celebra con total discreción y a puerta cerrada. Sobre la mesa, la situación del PSOE andaluz en los distintos territorios y las primeras acciones de trabajo para que el mensaje llegue claro a los andaluces. La estrategia, desde luego, ya la tienen definida. "Sólo hay dos opciones, o que gobierne Moreno o que gobierne María Jesús Montero" y sobre la confrontación de esos dos modelos va a girar toda la comunicación política de los socialistas andaluces.

Quieren que los votantes vean cómo es el modelo del actual presidente andaluz y cómo es el que defiende Montero; privatización frente a servicios públicos repetían este domingo en el primer mitin de campaña que hacía la ministra y candidata a la Junta en Málaga. ¿Y Vox? El punto de partida es dejarlos a un lado; la sala de máquinas del PSOE andaluz es consciente de que ya se equivocaron en las andaluzas de 2018 dándoles demasiado protagonismo. Ahora, que reconocen que lo puede tener, quieren dejarlo fuera del tablero de juego. Esa es la manera como están trabajando en estos días.

Andalucía, igual que España

Con los datos demoscópicos encima de la mesa, los publicados y los que manejan de manera más reservada, en el PSOE andaluz dan credibilidad al crecimiento de Vox que podría llegar incluso al 20% de los votantes potenciales. Y no comparten el análisis que hace Juanma Moreno de la situación en la comunidad autónoma y que establece diferencias entre la situación de España en general y la de Andalucía, que se comportaría como una isla frente al empuje de Vox; los socialistas consideran que el comportamiento electoral en la comunidad autónoma será bastante similar al del resto de España.

Otra de las claves del trabajo que van a desarrollar a partir de ahora para tratar de convencer a los andaluces de la "oportunidad" que supone Montero pasa por dar explicaciones de la financiación de Cataluña y la quita de la deuda. Su argumento es que la vicepresidenta no va a permitir ningún acuerdo que perjudique a Andalucía, "no vamos a vender España a trozos a Cataluña", y saben que deberán explicarlo mucho y muchas veces, pero aseguran estar dispuestos a ello. Una de sus cartas es el rechazo que la candidata del PSOE a la Junta provoca entre los independentistas catalanes, como ellos mismos se han encargado de manifestar.