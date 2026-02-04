El Defensor del Paciente lleva el caso de los cribados ante la Fiscal General del Estado

La Asociación de Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscal Superior del Estado que reabra la investigación sobre los errores en los cribados del cáncer de mama que la Fiscalía Superior de Sevilla ha archivado al no percibir ilícito penal en las actuaciones de los ex consejeros de Salud Jesús Aguirre y Catalina García. La presidenta de esta asociación, Carmen Flores, ha firmado un escrito en el que también reclama que "en su actuación de oficio solicite una auditoría para conocer la magnitud de casos en toda Andalucía", una solicitud que fundamenten en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal.

Asimismo, le reclaman unir esta investigación a una denuncia de UGT relativa a 3.000 mujeres en Huelva, "en la misma situación de cribaje". "Reiteramos que cuando se pone un programa de detección de cáncer o lo que es lo mismo de prevención hay que cumplirlo sin excusas ni retrasos, el incumplimiento de estos programas solo cuestan sufrimiento y dinero a la sanidad pública".

Desde la Asociación del Defensor del Paciente le piden " que como servidora pública actúe en defensa de las mujeres y hombres que estén en esta situación, ante este abandono de responsabilidades de los que cobran para proteger, su salud y vidas de los ciudadanos. De hecho su actuación puede salvar vidas".

Carmen Flores argumenta que los denunciados "saben que ponen en peligro a las personas por su inacción e irresponsabilidad. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto".