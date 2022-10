Diez destinos naturales en Andalucía para el puente de otoño

Andalucía es una tierra repleta de belleza. La comunidad autónoma goza, en torno a sus ocho maravillosas provincias, de montañas, ríos y paraísos naturales por doquier.

Si no estás buscando hacer un gran viaje para el próximo 'puente' del 12 de octubre, aquí te vamos a dar diez ideas que te rodearán de naturaleza y que sin duda disfrutarás muchísimo. Todo sin salir de Andalucía.

Situado en Málaga. Según su página web explica, "el Torcal de Antequera es un paraje natural único, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco". Se trata de un marco de roca caliza, al parecer de más de 200 millones de años, perfecto para pasear entre sus pasajes y esculturas naturales de roca.

Fue rehabilitado para su apertura al pública en el año 2015. Se encuentra en Málaga. Este famoso sendero es un recorrido por el Desfiladero de los Gaitanes. Es un sitio tan popular y concurrido que tienes que sacar tickets con anticipación para realizar la visita.

Otro maravilloso lugar al que puedes ir es el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, en Jaén. Fue declarado como Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1983 y zona de protección de aves, por lo que si te fijas, verás muchos tipos diferentes de ellas. Sin duda, es un paisaje natural obligatorio en esta lista.

Es un desierto localizado en Almería. Cambiamos a un paisaje tipo Western, más árido pero no por ello menos impresionante. Aquí conviven una fauna y flora que han sido capaces de adaptarse a las condiciones mínimas de agua. Una curiosidad sobre este desierto es que hace millones de años estaba completamente cubierto por las aguas del mar.

Este paraíso natural se encuentra en Huelva y la procedencia de su nombre viene del color rojo que tienen sus aguas. Casi pareciera un paisaje de Marte. Hay muchas cosas que se pueden ver a lo largo de la visita por las minas de Riotinto, como por ejemplo, el cráter de Corta Atalaya.

River and waterfall walk near Tolox, Sierra de las Nieves. No better way to spend a hot day than walking in the forest shade followed by a cold dip in the waterfall pic.twitter.com/5Yk1wWY1NM