Detectives investigarán el absentismo de los trabajadores andaluces de la ITV

La empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. (Veiasa), entre cuyas funciones está la inspección técnica de los vehículos (ITV) en la comunidad autónoma, recurrirá al servicio de agencias de detectives para investigar las posibles prácticas fraudulentas de sus empleados. La entidad de la Junta de Andalucía ha publicado la oferta de contratos por un coste de 242.000 euros para que los investigadores privados lleven a cabo el servicio en un periodo de cuatro años.

Las ausencias de los trabajadores de la ITV está bajo sospecha. Veiasa considera que el absentismo laboral es elevado, que tales ausencias se pueden estar produciendo por prácticas contrarias a la ley y ha publicado la oferta de dos contratos, uno para las cuatro provincias orientales y otro para las cuatro occidentales. Las agencias de detectives que sean elegidas en el proceso de licitación recopilarán información sobre las “posibles ausencias injustificadas de las personas en sus puestos de trabajo, justificadas indebidamente u otras situaciones fraudulentas”. El contrato incluye que, como resultado, los detectives presentarán un informe “escrito y documentado con el resultado de la investigación” y un “reportaje videográfico del seguimiento realizado”.

Veiasa se reserva la opción de efectuar actuaciones ante las “autoridades pertinentes” si el informe final de los detectives determina situaciones delictivas.

Los investigadores privados espigarán la existencia de posibles ilícitos en las plantillas de Veiasa y lo harán mediante la “observación de la vida de los trabajadores”. El objetivo, según consta en la oferta publicada en la página de contratos del sector público de la Junta de Andalucía, será vigilar si los empleados están incurriendo en un fraude laboral por efectuar una actividad por cuenta propia o ajena, trabajos incompatibles con su dolencia o con la situación de incapacidad temporal o permanente en la que se encuentre el trabajador y la comisión de cualquier ilícito durante el ejercicio cotidiano en el puesto de trabajo.

El control extraordinario de las plantillas la justifica Veiasa en los expedientes porque entre sus empleados se ha producido un “aumento significativo de bajas laborales no justificadas adecuadamente” y por la “sospecha de posibles fraudes”, señalan los documentos consultados por este periódico. La empresa pública también ha creído necesario aumentar el coste de los servicios de detectives. Las agencias tienen hasta el 5 de septiembre para presentar las ofertas que quedan divididas en dos lotes, a razón de 121.000 euros cada uno, incluido el IVA.

No es la primera vez que organismos públicos andaluces recurren a detectives para recabar información sobre sus empleados. La misma Veiasa adjudicó ya en 2023 un servicio de investigación privada para vigilar el absentismo y los fraudes laborales por un coste de 36.294 euros por dos años, al igual que han hecho recientemente los ayuntamientos de Marbella y Fuengirola.

Los conflictos laborales en Veiasa no son tampoco novedosos. El sindicato CCOO ha criticado este mes de agosto a la Junta de Andalucía por la falta de personal en las plantillas de los centros de la ITV. Desde la sección andaluza de industria del sindicato han avisado de una “alarmante situación” como consecuencia “de la mala gestión interna y de la negativa de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a autorizar fondos ya comprometidos”. El sindicato ha explicado en una nota que recogió Europa Press que la “falta de recursos económicos” impide que haya “nuevas contrataciones que permitirían reducir la temporalidad y transformar contratos fijos discontinuos en contratos estables”.