La deuda andaluza sobre el PIB baja al nivel de 2013

La deuda pública de Andalucía se ha reducido tres décimas respecto al dato de cierre de 2024, según los datos publicados por el Banco de España, hasta el 18,8% de su PIB, la cifra más baja desde diciembre de 2013. De ese modo, informa la Junta en una nota, Andalucía mantiene en el primer trimestre de este año la deuda por debajo de la media de las comunidades autónomas. El PSOE andaluz, sin embargo, ha criticado este domingo que el Gobierno andaluz no se avenga a la condonación ofrecida por el Gobierno central y deba abonar 1.400 millones de euros en intereses por una cuestión de "soberbia".

La Junta de Andalucía ha informado este domingo de que la comunidad autónoma se sitúa entre las cinco con menor deuda y es además la que menos deuda por habitante tiene entre las cuatro comunidades que reciben menos recursos que la media del sistema de financiación. La deuda por cada andaluz asciende a 4.690,7 euros frente a los 6.955 euros de media del conjunto de las comunidades, los 7.711,4 euros de Castilla La Mancha, 8.502,8 euros de deuda por habitante de Murcia o los 11.349 euros de la Comunidad Valenciana. La deuda por habitante de Cataluña se sitúa también casi dos veces y media por encima de la de Andalucía, 11.195,3 euros por catalán, frente a los 4.690 de cada andaluz.

Los datos del Banco de España, informa Europa Press de la nota enviada por la Junta, revelan que Andalucía había reducido al 31 de marzo el peso de la deuda con los mecanismos de financiación del Estado (el Fondo de Liquidez Autonómica y el Compartimento de Facilidad Financiera) en casi mil millones desde el 31 de diciembre de 2024.

De los 40.490 millones de euros de deuda andaluza, el 59% (23.795 millones) se le adeudan al Estado. Es una cantidad que se sitúa tres puntos por debajo de la media y sólo en el caso de Asturias (14,5%), Canarias (20%), Castilla y León (11%) y Galicia (15%) la deuda con el Estado tiene menos peso en el conjunto de la deuda autonómica que en Andalucía.

El PSOE-A urge a la Junta a aceptar la condonación de la deuda

La portavoz de Economía y Hacienda del grupo parlamentario socialista, Alicia Murillo, ha alertado de que la Junta tendrá que abonar 1.400 millones de euros en intereses de la deuda por "orgullo, soberbia y seguir las directrices de Alberto Núñez Feijóo", cantidad que "debería invertir en arreglar la sanidad pública, mejorar la educación o construir vivienda asequible".

La portavoz socialista se ha pronunciado así en un comunicado en el que se ha referido al estudio de la fundación Fedea publicado esta semana que indica que Andalucía va a duplicar en 2028 sus pagos por intereses de deuda al rechazar la propuesta de condonación de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que asciende a 19.000 millones de euros.

Murillo ha destacado que con los 1.400 millones que la Junta se ahorraría en pago de intereses se podría pagar "el comedor escolar, el aula matinal y las actividades extraescolares de 125.000 estudiantes, la ayuda por dependencia a 431.000 personas, contratar a 2.000 médicos y 3.000 enfermeras, construir 3.000 VPO o cien kilómetros de autovía", ha recogida Efe de una nota remitida por el PSOE-A.

La portavoz socialista ha criticado que, desde que Moreno es presidente, la Junta de Andalucía "ha incrementado en 6.000 millones de euros su deuda y, con lo que es incomprensible que no acepte la quita de la deuda que le ofrece el Gobierno de España, a pesar de que Andalucía sería la comunidad más beneficiada".