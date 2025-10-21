Dimite el jefe de Radiodiagnóstico del Virgen del Rocío en plena crisis por los fallos en los cribados

El jefe del servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío, Javier Castell Monsalve, ha presentado su dimisión en el marco de la crisis sanitaria provocada por los errores detectados en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. La salida de este alto cargo se produce después del cese de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y en plena reorganización del programa de cribados del cáncer anunciada por el consejero Antonio Sanz, y en el marco de la confirmación oficial de la localización del 90% de mujeres afectadas por los fallos en este hospital, el mayor centro sanitario de la comunidad y uno de los más importantes del país.

Es la segunda dimisión que se produce en este hospital después de salida de la consejera de Salud, Rocío Hernández. Este diario ha confirmado que el día después de su cese, presentó su dimisión la coordinadora de la Unidad de Imagen de Mama, Raquel González. Ha sido sustituida por Isabel Olea.

Javier Castell, reconocido y respetado profesional en su ámbito, ha dimitido por responsabilidad institucional, si bien defiende que habría necesitado más recursos para poder llevar a cabo los programas de cribado con las suficientes garantías. Sobre todo teniendo en cuenta el volúmen de pacientes que gestiona el Hospital Virgen del Rocío.

Aunque el problema tiene alcance autonómico, la Junta de Andalucía ha situado desde el principio el foco de la investigación en la el programa de detección precoz del cáncer de mama del Virgen del Rocío, donde se habrían producido el 90% de los errores en la gestión de los cribados. Según fuentes internas del SAS, la investigación apunta a dos factores determinantes: por un lado, la decisión de no comunicar a las pacientes con mamografías no concluyentes que se encontraban bajo seguimiento, y, por otro, la falta de personal en el servicio de Radiología, una carencia que ha generado retrasos y sobrecarga asistencial, siendo los radiólogos los responsables del análisis y lectura de las mamografías. A esto se une la denuncia de la cúpula del SAS de los errores en el programa informático Diraya, que se ha quedado obsoleto, y a la del Sindicato de Técnicos Sanitarios que también alertan de programas similares.

Según los datos oficiales, de las 2.000 pacientes afectadas en toda Andalucía, 1.800 están vinculadas al centro sevillano, que atiende no sólo a la población sevillana sino también a mujeres derivadas desde otras provincias e incluso desde fuera de la comunidad autónoma.

En este contexto, Antonio Sanz ha sido el elegido por el Gobierno de Juanma Moreno para asumir el encargo de reconducir la crisis y restaurar la confianza en el sistema de cribado. Aunque aún no se han anunciado los cambios concretos en el funcionamiento de este sistema de detección precoz, fuentes de la Junta apuntan a una reforma profunda de la unidad de mama del Virgen del Rocío, en el marco de una remodelación estructural del SAS.

2.500 mamografías

Sanz ha reiterado el compromiso de la Junta de atender, diagnosticar y tratar a todas las mujeres afectadas “con la máxima celeridad y rigor clínico”, y ha fijado el 30 de noviembre como fecha límite para completar las revisiones. Antes del 15 de noviembre, se habrán realizado 1.800 mamografías a estas mujeres afectadas, mientras que otras 700 mamografías se realizarán antes de final de mes. Son los últimos datos actualizados por el Gobierno andaluz.

La dimisión de este jefe de servicio se interpreta como el primer movimiento de calado dentro de la reestructuración que prepara el nuevo consejero, en un intento de depurar responsabilidades y restaurar la credibilidad del sistema sanitario público andaluz, gravemente dañada por este episodio.

Mientras tanto, las asociaciones de pacientes y colectivos de mujeres han exigido transparencia y explicaciones públicas sobre cómo se ha llegado a esta situación, que ha puesto en entredicho un programa de detección precoz considerado esencial para la salud de las mujeres andaluzas.