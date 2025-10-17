Los gerentes del SAS alertan a Juanma Moreno sobre los programas informáticos y los contratos de los profesionales

Los gerentes de los hospitales públicos del SAS, los de las áreas y distritos sanitarios hablaron con total libertad delante del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en la reunión que mantuvieron este jueves en la sede de la consejería en Sevilla. El objetivo del encuentro no sólo era causar "buena impresión" a la cúpula directiva del sistema público de salud con la que tienen que trabajar con urgencia en los próximos ocho meses, los que faltan para las elecciones, sino también escuchar su análisis de la situación actual.

Y hablaron muchos de los presentes en un diagnóstico compartido mientras tanto Moreno como Antonio Sanz tomaban nota. En primer lugar, la crisis de los cribados del cáncer no ha terminado por más que desde el poder político se quiera poner fin a ello. "Ha fallado el sistema de alertas de los cribados", dijeron en voz alta los gerentes. Y precisamente en el sistema informático Diraya pusieron el foco. Cuando se estrenó, este sistema de historia clínica era puntero pero se ha quedado obsoleto y la prueba es, según explican varios gerentes que asistieron a la reunión, que no está conectado el Diraya de los hospitales, con los de urgencias y con los de los cribados.

Según detallaron a este diario, en los últimos días se ha incluido en el sistema Infoweb todos los datos de los cribados y este puede ser el camino para resolver los casos de las mujeres que se han quedado en un limbo informático en el programa de detección precoz del cáncer. Una herramienta que se está utilizando también para los casos de cérvix y de colon.

Por eso pidieron al presidente andaluz "más inversión en tecnología informática que permita dar el salto que el SAS necesita". Eso y una mayor agilidad en los contratos del personal. Que la falta de profesionales sanitarios suscita consenso político, sindical y social es una evidencia. Pero los gerentes lo veían de otra manera: Hay que ofrecer buenos contratos porque hasta ahora no pueden retener a los MIR que se forman en Andalucía. Por eso pidieron ofrecer interinidades y "contratos en condiciones" no sólo económicas, que también, sino sobre todo de estabilidad en el tiempo; no puede ser que haya quienes trabajen días sueltos a la semana.

Críticas

El encuentro se desarrolló en un ambiente distendido, "nos han escuchado y eso a mí me ha sorprendido", comentaba uno de los presentes, pero hubo duras críticas a las gestiones del pasado. Los gerentes denunciaron que el SAS se "había abandonado" al comienzo de esta legislatura precisamente con el nombramiento de Catalina García; "a partir de la una de la tarde ya no había nadie a los mandos; y esa dejadez era lo que nos transmitían", llegaron a decir. Una situación que se corrigió con la llegada de Rocío Hernández, la consejera cesada precisamente por la crisis de los cribados y cuyo trabajo respaldaron varios de los presentes.

Infraestructuras

Uno de los gerentes presentes puso el foco en la situación de las infraestructuras en un análisis apoyado por sus compañeros. "No hacen falta tantos edificios como que se pongan en funcionamiento los que ya existen". Y refirieron los proyectos de nuevos hospitales en Cádiz o Málaga, además de la evidencia de que el Muñoz Cariñanos de Sevilla está sólo abierto a la mitad. Lo que los gerentes plantearon es la apertura de los quirófanos por las tardes para mantener la continuidad asistencial, un programa muchas veces anunciado (y que está ahora en el plan de acción presentado por la Consejería de Sanidad) pero que se lleva a cabo con muchas dificultades.

Y compras

También hubo consenso entre los gerentes en plantear la necesida de una plataforma única de compras para el material de los hospitales para toda Andalucía. Se trata de los marcapasos, sueros y todo el material que se utiliza habitualmente en los centros sanitarios. El modelo actual tiene una central de compras por provincia lo que, según los directivos del SAS, resta agilidad y sube los precios.