El director de la Estación Biológica de Doñana, "sorpendido" de que la "parte técnica" se quede "fuera" del debate

El director de la Estación Biológica de Doñana (EBD), Eloy Revilla, mostró este jueves su "sorpresa" por que la "opinión técnica" que representa esta entidad se haya quedado "fuera" de la lista de comparecientes que la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento andaluz aprobó este miércoles para exponer su opinión respecto a la proposición de ley que ambos grupos han promovido para la regulación de regadíos de los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana.

Revilla expresó que es "sorprendente" el hecho de que la "opinión técnica" de la Estación Biológica de Doñana "se quede fuera", por lo que ha manifestado que es "bastante llamativo e indicativo" de que "estamos probablemente ante un uso más político de Doñana que otra cosa".

"El problema que tiene Doñana es la sobreexplotación del acuífero, que no solamente está generada por las extracciones ilegales, son parte del problema, pero es del consumo total que se hace del acuífero. Es un problema más grande que lo que plantea la PDL", esgrimió.

No obstante, el director de la EBD, organismo dependiente del CSIC, aseguróque a ellos "no les toca hacer un análisis de cuál es la intención", sino que "hay que planteárselo a los organizadores de la misma", ya que, "si nos convocan, vamos y damos la opinión técnica y si lo hacen, no podemos ir mucho más allá en ese aspecto".

En este sentido, Revilla explicó que la aprobación de la PDL, "tal como está", lo que haría es "aumentar todavía más la complejidad de un problema que tiene una solución también muy compleja", ya que deriva de "la no aplicación de la ley vigente, y eso es un problema de gobernanza muy serio que tiene el Estado español, que está reflejado en múltiples sentencias, tanto a nivel andaluz como a nivel europeo, incluso contra el Estado español".

"Para poder solucionar ese problema lo que tenemos que hacer es poner en una misma mesa a todas las administraciones responsables de la gestión a nivel de la comarca para trabajar en grupo y que se cumpla la legislación vigente, algo que no está ocurriendo desde hace muchos años. Es parte de ese problema. Por lo que volver un problema aún más complejo, desde luego, es no ir en la dirección adecuada", detalló.

Al respecto, el director de la EBD afirmó que la "situación es muy simple", "se está planteando algo que legalmente no es factible" y, además, la PDL "está prometiendo un recurso que no hay" porque ha asegurado que no ha visto "ningún informe técnico que demuestre que existe", con lo cual "hay dudas más que razonables de que lo que se plantea sea factible".

El prestigio internacional

Asimismo, ante el anuncio de la Unesco de que Doñana "podría dejar de ser Patrimonio de la Humanidad si prospera la PDL, Revilla ha garantizado que "etiquetas como estas, internacionales, que se luchan tanto por conseguir, tienen una serie de derivadas" y que "son muy importantes a la hora de ganar prestigio", porque el prestigio es "muy difícil de conseguir, no es nada sencillo y esto afecta a toda la comarca, no solamente a Doñana, que es un lugar reconocido internacionalmente".

"Este problema, que para algunos es algo local, está saliendo en la prensa de Japón, China, Estados Unidos o Canadá. No es una cuestión ni siquiera europea, es un problema a escala internacional. Esas etiquetas y ese prestigio, que también afecta a la comarca, si no hacemos por mantenerlas, ni siquiera cumplimos la legalidad vigente, es muy fácil de perder y es lo que está ocurriendo con la producción de fresas en la comarca, que es un desastre para los propios agricultores", ha valorado.

Doñana, "muy seca"

Por otro lado, el director de la Estación Biológica de Doñana ha asegurado que Doñana está "muy seca" y ha augurado que va a ser "el peor verano desde que tenemos registros", porque las lluvias de los últimos días en el parque han sido "muy menores", ya que "no pasan de los 20 litros".

"En Doñana estamos teniendo mortalidades masivas de árboles, de grandes superficies de pinar, de sabinar, por ejemplo, muy cerca de la costa están muriendo. Cuando llegue el calor en verano, todo esto se va a acentuar, por lo que no es una situación nada buena", ha argumentado.

Por ello, detalló que el Parque Nacional necesitaría "una recuperación hídrica del lugar y cambiar el uso que se hace del agua en la comarca", no sólo por "el bien de Doñana, sino por el de la comarca", ya que insistió en que ambos "van juntos, de la mano" y "no se puede dividir ese binomio" porque "la realidad es que la economía depende de un ambiente bien conservado".

"Si no tenemos eso, difícilmente podemos mantener esa actividad humana y va a tener que cambiar. No es un problema coyuntural, es un problema estructural en el que tenemos que rediseñar cómo hacemos las cosas y eso requiere de mucho trabajo. No es una acción de un día. De hecho, si no hubiera la proposición de ley, el problema seguiría ahí. Tenemos que trabajar y ponernos a mover las cosas para mejorar", concluyó.