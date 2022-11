El director de la Oficina contra la Corrupción de la Junta llama a "derogar" la ley de sólo sí es sí

El director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y magistrado en excedencia especializado en violencia de género, el granadino Ricardo Puyol, ha confirmado que hay tipos delictivos por abusos sexuales que "forzosamente se revisarán a la baja" con la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí, cuya aprobación ha atribuido a las "prisas por colgarse la medalla", al mismo tiempo que ha hecho un llamamiento a su derogación "al comprobarse que no funciona en absoluto".

El juez de la sección de la Audiencia de Granada designada para hacerse cargo de los casos de violencia de género, ha participado en una tertulia en Canal Málaga donde ha confirmado también que "al menos en los informes que yo he tenido la ocasión de poder leer, como son el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como el de la Audiencia de Castilla La Mancha, se advertía de la posibilidad, confirmada con lo que se ha visto después, de que habría penas rebajadas con los ajustes que se iban a producir al entrar en vigor esa ley". La explicación ofrecida por el magistrado, era que "los condenados por el tipo básico de violación, por ejemplo, pasan a tener unas penas de entre 4 y 12 años de prisión, cuando antes se enfrentaban a un abanico que oscilaba entre los6 y los 12 años. Cualquier condena aplicada a alguien ya sentenciado, al aplicarse la legislación más favorable, deberá ser revisada y a la baja".

Puyol también ha confirmado que "el Tribunal Supremo no tiene demasiado margen de maniobra para modificar esas sentencias", toda vez que "no puede añadir hechos probados o atenuantes a una sentencia ya dictada" y además hay que tener en cuenta el "enorme volumen de sentencias a las que se enfrenta. Hay que tener en cuenta que, según el CGPJ, el año pasado fueron condenadas en España por este tipo de delitos, un total de 3.100 personas".

Tampoco a su juicio la nueva legislación "es demasiado efectiva para la lucha contra la nueva tipología de delitos sexuales, como los de la sumisión química o las violaciones grupales" y, lo cierto es que "al desaparecer el delito de abusos como estaba previsto hasta este momento, éstos pasan a ser juzgados con el nuevo margen establecido en la ley, con lo que las penas se rebajan para algunos de ellos"".

Para el juez, la ley es fruto de la improvisación, de las prisas y de las ganas de colgarse una medalla", por lo que considera que "lo único que cabe hacer es proceder a su derogación. No pasa absolutamente nada, ya que yo mismo he tenido que rectificar muchos de los autos que he dictado cuando se demuestra que no tenía razón a la hora de justificarlos". Lo que no se puede, "en absoluto es atacar al poder judicial tal y como se ha hecho en los últimos días. Es algo falsario e incomprensible".