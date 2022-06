Ángel Pimentel: “Si miramos la balanza, Cs ha tenido más peso en el gobierno de la Junta”

-¿Por qué hay que votar a Ciudadanos?

-Porque nosotros prometimos en 2018 una serie de cosas que las hemos realizado, con lo cual los ciudadanos saben que cumplimos y que nos dedicamos al trabajo de gobierno. Ese bagaje lo tenemos y seguiremos trabajando para los autónomos, las empresas y la sociedad en general. Esa labor la tenemos que continuar, Cs le ha dado estabilidad y fue el que puso este gobierno, porque recordemos que el PP obtuvo el peor resultado de toda su historia.

-¿Y por qué ha querido usted ser el candidato por Córdoba?

-Porque el partido ha valorado mi trabajo, lo que he realizado en la Delegación de Turismo y toda la trayectoria que llevo en Cs. Y sobre todo porque me siento orgulloso de las personas que componen la lista, desde concejales a diputados provinciales, que ha hecho un trabajo que está ahí y que es el que vamos a mostrar a la sociedad. Cs es un partido que, lo primero, ha eliminado la corrupción de Andalucía en tres años y medio. Ya nos se habla de corrupción porque estamos nosotros, mientras que PP y PSOE no pueden presumir de estar libres de corrupción. He sido partícipe de un trabajo muy bueno y nos sentimos orgullosos de ello.

-¿Qué parte de la Junta ha sumado más para Córdoba, el PP o Cs? Se lo digo porque el gobierno se repartía prácticamente a la mitad entre los dos partidos.

Ciudadanos sin duda. El gobierno se reparte al 50%, pero si miramos, Cs ha desempeñado áreas tan importantes como Educación, Empleo, Economía, Turismo, Servicios Sociales o Justicia. Si nos ponemos a sumar la balanza, hay un 50%, pero yo le doy más peso específico en el gobierno a Ciudadanos en un 60 a 40 porque nuestras áreas han tenido un peso muy importante en toda Andalucía y, sobre todo, en Córdoba.

-¿Y cree que todo eso ha llegado a la ciudadanía?

-Ha llegado a la ciudadanía y ahora lo que hay que explicarles es quién lo ha hecho. Porque fíjese si lo hemos hecho bien que el PSOE no nos critica y el PP lo está asumiendo como propio. El PP reconoce que Cs lo ha hecho muy bien y que le hemos sentado muy bien al PP. Nosotros queremos seguir gobernando, pero no por el PP, sino por los ciudadanos de Córdoba.

-Pero las encuestas no le son muy favorables que digamos.

-Son encuestas de opinión que vienen marcando la tendencia desde hace algún tiempo, pero Andalucía es diferente y la gente va reconocer lo que se ha hecho. Algunos se van a llevar una sorpresa el día 20 porque Cs va a estar ahí, en el gobierno de la Junta. Los ciudadanos van a reconocer ese trabajo y no olvidemos que todavía queda mucho por hacer. En tres años y medio de legislatura, casi dos han sido de pandemia y en un año y medio no se puede hacer todo lo que teníamos previsto. Necesitamos cuatro años más para desarrollar ese cambio que tan bien le ha sentado a Andalucía. Con nosotros esta tierra ha empezado a ser la locomotora a nivel económico. Somos número uno en destino turístico, en empleo, segundos en autónomos y estamos por delante de Cataluña. Estamos en el top cinco del ranking económico de España. Eso quiere decir algo.

-Entonces ¿qué ha fallado en Cs para llegar a esta situación en los sondeos?

-Pues el error interno yo estoy convencido que es que nos hemos dedicado tanto a trabajar que no nos hemos dedicado a explicarle a la gente que eso lo hemos hecho nosotros. Ése ha sido nuestro error, el dedicarnos a trabajar y gestionar con sentatez, dedicación y honestidad a unas consejerías a las que les hemos dado tanto que no nos hemos preocupado por decirle a la sociedad que lo estaba haciendo Cs. El otro partido sí lo ha hecho, tal vez porque tenía más experiencia o por otras circunstancias.

-Vamos, que no han sabido venderse.

Dentro del argot popular lo podemos llamar así. Vengo con una experiencia de 27 años en una empresa y fui llamado para gestionar el turismo en plena pandemia. Me he dedicado a sentarme con todas las personas y actores del sector turístico para decirles qué necesitáis. Y a partir de ahí se han desarrollado líneas de ayudas por valor de 21,5 millones de euros para empresas turísticas. Se ha intentado ayudas a todos. Y tal vez mientras yo estaba trabajando no me he dedicado, como usted decía, a vender lo que hacía. Yo he sido autónomo y sé que lo que se sufre.

-¿Desde cuándo milita en Ciudadanos?

-Desde el año 2015. Yo me afilié porque las propuestas de entonces de Albert Rivera, y las de ahora también, de verdad me veía acorde a ellas. Luego empecé a participar en reuniones y poco a poco estuve en el pleno de implantación, recorrí la provincia buscando afiliados y pasé a coordinar campañas. Luego llegó el momento y me llamaron para delegado de Turismo

-¿Qué tiene que decir de la fuga de dirigentes y cargos públicos de su partido desde que se convocaron las elecciones?

-Aquí en Córdoba, no fue más que en el caso de Emiliano Pozuelo, que lo dijo el día después de convocarse, casualmente, y no el día de antes. Cada uno es libre de estar o no estar. Yo creo en este proyecto y Cs es un partido necesario en España. Este país necesita un partido de centro, liberal, que trate a toda la gente por igual. La semana pasada se nos afilió una persona de Cataluña que lleva muchos en Córdoba y nos dijo que lo hacía porque cree que somos necesarios. No se entiende que solo puedas ser de un partido o de otro, del PSOE o del PP, porque ya sabemos a dónde nos han llevado ambos en materias como la corrupción.

-¿Qué retos considera prioritarios para esta tierra los próximos cuatro años?

-Retos fundamentales son que sigamos creciendo como hasta ahora, que continúe bajando el paro en la misma línea. Seguir con esas políticas sociales con las que estamos logrando reducir las listas de la dependencia en más del 50%, porque se han hecho unas políticas sociales muy importantes en áreas como la discapacidad o mujer, al igual que en el turismo, donde hemos trabajado de manera muy intensa. El turismo rural, por ejemplo, estaba olvidado, y hemos sacado proyectos como el Starlight o la Bandera Azul para La Breña. Además, hemos trabajado con los ayuntamientos sin mirar de qué color político son, algo que no hacen ni PSOE ni PP.

-Usted se ha recorrido la provincia, como delegado de Turismo, en el último año. ¿Qué le ha sorprendido de lo que ha visto?

-Me ha sorprendido que la provincia era una gran desconocida para los propios cordobeses. Y la pandemia ha propiciado que se conozca más. El covid no ha traído nada bueno, vaya por delante, pero sí ha hecho que los propios cordobeses, en aquellos momentos del cierre perimetral provincial, hayan conocido su propia tierra. Los cordobeses salieron al campo, a hacer senderismo y a practicar actividades de naturaleza. Se empezó a conocer que tenemos playas o parques naturales y la rica gastronomía de muchos municipios. Y luego hay proyectos fundamentales que han salido gracias a Ciudadanos, como el de la sede judicial de Lucena, que ha sido posible por el trabajo de Purificación Joyera, delegada de Justicia, que ha luchado como nadie en estos tres años.

-Si fuese necesario, ¿usted cree que el PP pactaría con Vox?

-Yo voy a intentar que no sea necesario llegar a eso. Cs va a ser decisivo. El PP no lo ha dicho, pero nosotros sí, y Cs va a intentar que Vox no esté en el gobierno de la Junta si de nosotros depende. Ni vamos a estar con Vox en un gobierno. Hemos sido el muro de contención de Vox en muchas de las consejerías, sobre todo en políticas sociales e igualdad. El PP tendría que definirse y decirlo claro, porque Andalucía no va a progresar con Vox, eso ya se lo digo yo, sino que incluso va a retroceder. Lo estamos viendo ya en Castilla-León con un vicepresidente de Vox florero, un montón de asesores y 100.000 euros de sueldo. Eso no va a pasar en Andalucía porque la gente va a votar a Ciudadanos.