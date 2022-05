Elecciones Andalucía: Macarena Olona podrá ser candidata de Vox a la Presidencia de la Junta

Macarena Olona podrá ser la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía. La Junta Electoral Provincial de Granada ha validado esta mañana la candidatura presentada por el partido al considerar que el empadronamiento de Olona en Salobreña y su inclusión en las listas del censo electoral están vigentes, independientemente del expediente de baja de oficio que está tramitando el Ayuntamiento del municipio granadino. Por tanto, no encuentra "obstáculo legal alguno" para proclamar la candidatura a las elecciones andaluzas.

El empadronamiento de la candidata de Vox en Salobreña había sido llevado ante la Junta Electoral por Andaluces Levantaos, al considerar que Olona no cumplía el requisito obligatorio de vecindad en un municipio andaluz y haberse empadronado de forma "ficticia" en la vivienda del presidente provincial de Vox en Granada, Manuel Martín. Posteriormente, el Ayuntamiento de Salobreña inició un expediente de baja de oficio del padrón de la candidata después de que la Policía Local no encontrase pruebas de su residencia en el domicilio en el que se había inscrito.

Este lunes la Junta Electoral tiene que proclamar las candidaturas a las elecciones al Parlamento Andaluz. Y antes de hacerlo ha resuelto el recurso de Andaluces Levantaos considerando que la candidatura de Macarena Olona cumple los requisitos legales. Y advierte que "resolver de otro modo comprometería garantías constitucionalmente reconocidas como el principio de legalidad, de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad".

Según detalla la Junta Electoral, el empadronamiento de Macarena Olona en Salobreña "es un acto administrativo firme, como también lo es su inclusión en las listas del censo electoral vigente para el presente proceso electoral". El inicio de los trámites para una baja de oficio por parte del Ayuntamiento no lo invalida.

Además, aunque el expediente finalizase con la baja del padrón, esta resolución "no tendría efectos retroactivos respecto a la validez del empadronamiento a efectos de la proclamación de la candidatura", ya que solo supondría dar la baja del parón en el momento de la resolución para dar de alta en otro. En ningún caso el vecino en cuestión, es decir, Olona, puede dejar de estar empadronado en un municipio y estará empadronada en Salobreña hasta que resuelva el expediente, algo que puede tardar varias semanas.

Por todo esto, la Junta Electoral "no encuentra obstáculo legal alguno para la proclamación de la candidatura cuestionada" y rechaza la solicitud de Andaluces Levantaos.

Con esta decisión se cierra la polémica abierta en los últimos días en torno al empadronamiento en un municipio andaluz de Macarena Olona, un requisito imprescindible para poder concurrir a las elecciones andaluzas. Según explicó el Ayuntamiento de Salobreña, el padrón se produjo en noviembre de 2021 y el procedimiento "se llevó a cabo conforme a Ley, pues el titular de la vivienda había manifestado entonces que la señora Olona vivía en su casa". Después de que la noticia saltase a los medios de comunicación, en unas declaraciones, el dueño de la vivienda, líder provincial de Vox y concejal en el Consistorio reconoció en unas declaraciones que no residía allí habitualmente. Ante las "dudas razonables" y tras enviar a la Policía Local a comprobar si la candidata residía efectivamente en el lugar en el que se había inscrito, el Ayuntamiento inició de oficio el expediente para la baja en el padrón municipal de habitantes por inscripción indebida.

Este expediente sigue vivo e incluye un trámite de audiencia a Olona, que tendrá que manifestar si está o no de acuerdo con la baja. Una vez finalizado este trámite, si Olona admite que la inscripción es indebida se le dará de baja. En caso contrario o si no comparece, el caso pasaría al Consejo de Empadronamiento del Instituto Nacional de Estadística, que tendría que tomar la decisión. No obstante, según lo recogido por la Junta Electoral, esa decisión ya no afectará a la posibilidad de presentarse a las elecciones andaluzas. Incluso aunque, según el Gobierno central, no haya cumplido la ley en este empadronamiento.