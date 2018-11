"Si hay un solo escaño más para el cambio de Gobierno, habrá cambio"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, estará este fin de semana en Sevilla y Cádiz para respaldar a Juan Marín. Por primera vez, en esta entrevista aclara que si hay una mayoría suficiente entre varios partidos para desalojar al PSOE del Gobierno de la Junta, Ciudadanos apoyará el cambio sin líneas rojas. Deja abierta, por tanto, la puerta al acuerdo con el PP, con independencia del lugar que ocupe en esa alianza.

Pregunta: Ciudadanos ha quemado las naves, parece que o van a la victoria o nada.

Respuesta: No, respondemos a una expectativa de cambio que quiere la sociedad andaluza, casi el 60% desea el cambio, y es normal después de casi 40 años del mismo partido. El cambio político en Andalucía es una cuestión de regeneración, y nosotros lo estamos liderando. Hemos demostrado ser responsables, aun siendo más pequeños, porque Ciudadanos entró en el Parlamento andaluz con nueve escaños, impedimos la repetición electoral, pero con un partido que puede duplicar el resultado ahora es normal que queremos superar al PP y a podemos y liderar el cambio.

P.: ¿Descarta, por tanto, cualquier tipo de acuerdo con Susana Díaz?

R.: Es que carece de sentido, lo hemos dicho desde el primer minuto. Tuvimos este debate dentro del partido, sabemos qué opinan los andaluces, nuestros votantes, también, y la regeneración sólo puede venir por un nuevo Gobierno. Poca gente entendería, por no decir ninguna, que nosotros siendo un partido mucho más fuerte nos conformásemos. La gente lo ha comprendido.

P.: ¿Es posible un giro de última hora como en Cataluña, donde ganó Ciudadanos?

R.: Antes de la campaña, en Cataluña ya estábamos peleando ese resultado, y ahora las algunas encuestas apuntan a una mayoría, pero apoyándonos en el PP. No sé si seremos la primera fuerza, no hay nada escrito, pero sí es factible es una mayoría de cambio. Ese es el principal debate en Andalucía: si habrá cambio o no; no estamos en cuántos escaños sacará PP o Ciudadanos, sino en el cambio.

P.: Si fuese posible, si se diese esa suma, ¿pactaríais con el PP?

R.: Aspiramos a encabezar esa mayoría, el PP debe asumir que, después de tantos intentos y derrotas, debe dar paso a la esperanza. Es más fácil, además, que ese cambio lo lidere un partido nuevo, no uno que tiene pendientes causas en los juzgados, que viene de la Gürtel y lleva una pesada mochila. Si el cambio en Andalucía es regeneración, que sea alguien como nosotros. Si la suma nos da, nosotros queremos encabezar esa mayoría, pero eso lo decidirán los andaluces. Hay encuestas que nos colocan muy cerquita de esa suma mayoritaria, aún no hay ninguna que lo dé, pero en esta campaña se van a mover muchas cosas. hay aún muchos indecisos.

P.: En caso de poder formar Gobierno, ¿qué prioridades serían irrenunciables?

R.: Debo ser prudente, porque los andaluces deben ir a las urnas y no creo que esto sea repartirse un Gobierno como un botín. Debo ser prudente por humildad y por respeto a los votantes. Estamos abiertos a discutir distintas fórmulas del cambio político, desde encabezar un Gobierno a formar parte de un Gobierno, desde estar fuera y dar una mayoría política a estar solos en el Gobierno y recibir apoyos de otros. Hemos demostrado ser un partido flexible y con sentido de Estado. Si hay posibilidades de cambio, no habrá egoísmo ni personalismos ni partidismo, con un solo escaño de más, habrá cambio después de casi 40 años de un mismo partido.

P.: Quizás algunos electores de Ciudadanos prefieran que ustedes impidan que el PSOE se eche en manos de Podemos, y vuelvan a pactar.

R.:Bueno, nadie ha dicho que Susana Díaz tiene que ser la presidenta del Gobierno. Lo que digo es que si hay sólo un escaño más para el cambio de Gobierno, habrá cambio de Gobierno. Más claro no lo puedo decir. Una vez que se sepa el resultado electoral, hay dos cosas claras: no vamos a apuntalar a un partido con tantos años de poder y, segundo, que el sanchismo ha consolidado el acuerdo entre el PSOE y Podemos. Pedro Sánchez ha tomado una decisión que en 2015 no la había tomado, entonces decían que no pactarían con los populistas. La prueba de este cambio es que Susana Díaz no ha dicho que no pactará con los populistas.

P.: Ahora viaja a Cádiz y a Sevilla, que son las dos provincias, junto con Málaga, donde Ciudadanos está más fuerte. ¿Se le atraganta la Andalucía más interior?

R.: Bueno, son sondeos, pero la fisonomía de Ciudadanos ha cambiado mucho. Al inicio del proyecto, pues es verdad que primero se implanta en ciudades grandes, pero ahora estamos en territorios que suma el 90% de la población andaluza. Son tres años y medio más, y somos otros; si sólo fuéramos jóvenes y urbanos, no estaríamos tal altos.