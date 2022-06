El Gobierno en solitario del PP es el preferido

Los andaluces se encuentra divididos en cuanto a cuál sería la mejor fórmula de Gobierno para los próximos cuatro años, si bien destaca, pero con un 26,2%, aquellos que opinan que la más óptima sería la de un Ejecutivo formado sólo por el PP de Juanma Moreno.

Este es uno de los resultados del sondeo electoral que el Grupo Joly entrega este domingo y mañana lunes, cuando se publicará la distribución de escaños prevista para el Parlamento y cada una de las ocho provincias.

Hasta ahora ningún sondeo otorga la mayoría absoluta de 55 escaños al PP, que es el partido favorito para el 19-J, por lo que se abre paso un Gobierno de coalición o uno con mayoría suficiente para pactar con aliados en la Cámara. Esta última posibilidad requiere, sin embargo, que esos socios se abstengan o voten a favor del presidente en la sesión de investidura.

Una mayoría del 26,25 prefiere que Juanma Moreno gobierne en solitario. Esta opción es la preferida por los votantes populares, pero hay un significativo 10% de electores del PSOE y de Vox que también les gusta esta fórmula. Esto no es más que un indicativo de la transferencia de votos que se está produciendo en estos momentos.

Un 15,5% opta por una coalición entre PP y Vox. Esta es la fórmula que busca el partido de Santiago Abascal, hasta el punto de que ha anunciado que, si no entran en el Gobierno, ni siquiera se abstendrán en la investidura. No ocurrió así en 2018, cuando Vox tuvo claro desde el principio que no frenaría la alternancia, de modo que apoyó sin entrar en la coalición.

La segunda fórmula preferida por los andaluces es la del PSOE con los otros partidos de izquierdas. Un 18,2% quiere esta coalición, que tiene su precedente en Andalucía, cuando los presidentes José Antonio Griñán y Susana Díaz gobernaron con IU. Lo que se llama gran coalición, la formada por PSOE y PP, recibe un 10%, que es un porcentaje bajo si se compara con lo que sucede a nivel nacional.

Es muy llamativo que la coalición actual, la de PP y Ciudadanos, apenas es citada por los sondeados. El actual Ejecutivo de Juanma Moreno está formado por consejeros populares y naranjas, y el vicepresidente es Juan Marín, candidato del partido liberal.

La causa de la preferencia por el Gobierno en solitario del PP hay que encontrarla en el fuerte rechazo que Vox provoca en el electorado andaluz. Un 57% de los sondeados asegura que nunca votaría por el partido de Santiago Abascal. Los partidos situados más a la izquierda, que son los segundos más rechazados, no generan tanta repulsa como la formación de derecha populista.

Si Vox no apoyase a Moreno en una investidura, y éste no alcanzase la cifra de los 55 escaños, existe el riesgo de que se repitan las elecciones. El Estatuto de autonomía legisla que la elección del presidente de la Junta necesita de una mayoría simple de los votos del Parlamento, más síes que noes. Si a los dos meses de la primera votación, no ha presidente, la Cámara se disolvería de modo automático.

La otra opción para salvar la investidura es que el PSOE se abstuviese y, así, evitase una coalición con Vox. El 58,2% de los encuestados cree que eso sería lo mejor si se llega a este extremo. El candidato socialista, Juan Espadas, sin embargo, ha confirmado a lo largo de esta campaña que nunca facilitarán la investidura de Juanma Moreno, ni con votos favorables ni con abstenciones.

Juanma Moreno ha sostenido que quiere gobernar solo, pero no rechaza repetir la fórmula con Ciudadanos. De momento, no ha explicitado que rechazará algún apoyo de Vox.