Espadas prescinde de Jiménez Barrios para las listas del PSOE

Juan Espadas prescinde de quien fuese el último vicepresidente del Gobierno de Susana Díaz, el parlamentario Manuel Jiménez Barrios. Será Irene García, actual presidenta de la Diputación de Cádiz, quien lidere la lista del PSOE por esta provincia a las elecciones autonómicas de junio. Irene García fue uno de los últimos apoyos que tuvo Susana Díaz, y su salida la Diputación da cuenta de una conciliación, a medias, con Espadas.

Ante la certeza de que las elecciones autonómicas serán en junio, el PSOE-A ha decidido ir adelantando parte de su tarea, y las direcciones regional y provincial del partido han consensuado ya los primeros puestos de esta candidaura por Cádiz. De esta manera, y aunque con carácter provisional, el primer puesto será para Irene García, ex alcaldesa de Sanlúcar y presidenta de la Diputación desde junio de 2015. Y el segundo puesto queda reservado para Rafael Márquez, que es el actual gerente del Ayuntamiento de Sevilla. Fue gerente de Urbanismo con Juan Espadas, como presidente, pero ahora también ocupa un puesto de relevancia en el Ayuntamiento de su sucesor, Antonio Muñoz.

El tercer puesto de esta candidatura parece que será ocupado por la algecireña Rocío Arrabal, ex parlamenaria andaluza y ex diputada provincial, y el cuarto puesto de la lista queda reservado para Fernando López Gil, ex delegado del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, ex senador y actual cargo de confianza de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada. Por su pasado indiscutiblmente susanista, la presencia de López Gil en esta candidatura puede entenderse como una apuesta clara por la integración en el socialismo gaditano.

La idea del PSOE es que Irene García se mantenga en la Presidencia de la Diputación hasta pocas fechas antes de que tome posesión de su escaño en el Parlamento andaluz, cuando se constituya la cámara autonómica tras los comicios. A partir de ahí quedará una vacante en la Presidencia de la Diputación, aunque también ha quedado ya consensuado que el elegido para ocupar este puesto hasta las elecciones municipales de la primavera de 2023 sea Juan Carlos Ruiz Boix, actual alcalde de San Roque, secretario general del PSOE de Cádiz y diputado provincial encargado del área de Hacienda. De esta manera, Ruiz Boix adelantará en el organigrama interno del gobierno provincial al alcalde de Chiclana, José María Román, actual vicepresidente de la institución provincial y que mantendrá este cargo.

En las elecciones andaluzas de finales de 2018 el PSOE ganó las elecciones andaluzas con el 23,78% de los votos y logrando cuatro escaños en la Cámara autonómica, que fueron para Manuel Jiménez Barrios, Araceli Maese, Juan Cornejo y Noelia Ruiz. Ninguno de ellos repetirá ahora. Los otros 11 escaños por Cádiz se repartieron así: tres para Ciudadanos, tres para Adelante Andalucía, tres para el PP y dos para Vox.