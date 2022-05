El Falla canta el Himno de Andalucía para respaldar una letra crítica con Olona

La crítica no es novedad en el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Sí lo es que el público del Falla no sólo aplauda, sino que se responda con el Himno de Andalucía. Cantado en pie.

La letra que la comparsa de Vera Luque dedicó en la noche del lunes 30 de mayo a Macarena Olona de Vox se está haciendo viral en las últimas horas. El autor gaditano cargó con dureza contra la política nacional de Vox por presentarse a las elecciones andaluzas haciéndose pasar por granadina. Concretamente, por empadronarse en la localidad granadina de Salobreña para concurrir a las elecciones de Andalucía del 19 de junio.

Esta circunstancia no ha pasado desapercibida para la comparsa 'Los quinquis'. De ahí que le cantaran un pasodoble en las semifinales del COAC 2022 donde tildan de "macarrilla" e "intrusa" a la política de Vox. De hecho, fue tal la reacción en directo del Teatro Falla que justo después se cantó el himno andaluz.

El pasodoble en cuestión que ha servido para situar a Macarena Olona en el centro de la diana del Carnaval de Cádiz es directo desde el principio. "Tú no eres andaluza/ ay Macarena de mis entrañas/Ay que eres una intrusa/ay Macarena la de Graná/Te pone más pitosa aquello de una grande y libre España/Tú no eres andaluza y nunca lo serás".

"Te sobra la chulería y te falta mucha clase"

'Los quinquis' es una de las comparsas más exitosas hasta ahora en el COAC 2022 y ayer consiguió trascender más allá de Cádiz gracias a la dureza de su copla.

Desde el principio de su pasodoble, deja claro a Olona que no es andaluza, que su sitio está en Madrid y que nunca será de Granada, pese a que su polémico padrón dice lo contrario. Acto seguido, recalca su condición de ser chulesca, bajo el prisma del autor. con un "Te sobra la chulería y te falta mucha clase".

Continúa la letra aclarando que, entre otras cosas, no puede ser andaluza porque es ajena a los símbolos y desconoce los momentos clave que han definido a Andalucía como autonomía. De esta forma, le recuerda que nunca se le encogería "el corazón recordando a Caparrós" cada 4 de diciembre. Aquí hace referencia el autor a la muerte por un disparo de la policía del ciudadano malagueño Caparrós el 4 de diciembre de 1977 cuando se encontraba manifestándose por el estatuto de autonomía andaluz.

Otra parte de la letra hace mención especial a andaluzas ilustres como la cantante gaditana Rocío Jurado, la filósofa María Zambrano y la política Victoria Kent, entre otras. Acto seguido, empieza a nombrar al grueso de mujeres andaluzas que han levantado la tierra de verdad: abuelas y madres. Todo ello, siempre recordando a Olona lo lejos que está de ser andaluza.

El pasodoble de Vera Luque remata diciéndole a la política de Vox que Andalucía no es para ella, para una "macarrilla" que quiere hacerse "un cortijo para su oligarquía". Y concluye: "No tiene ni la sangre ni tiene categoría para ser lo que levante a mi tierra Andalucía".

Letra completa del pasodoble a Macarena Olona

"Tú no eres andaluza, ay Macarena de mis entrañas/Ay que eres una intrusa, ay Macarena de Graná/Te pone más pitosa aquello de una grande y libre España/Tú no eres andaluza y nunca lo serás/Por mucho que te disfraces de mujer de Andalucía,/Te sobra la chulería y te falta mucha clase./Y aunque imites nuestro acento, como si fueras del sur,/No tienes ni puta idea del sentimiento andaluz./Ni los cuatro de diciembre, se te encoge el corazón recordando a Caparrós./Ni sientes la blanca y verde, igual que la siento yo,/Porque no fue Andalucía la mare que te parió./Andalucía de Rocío Jurado, Carmen de Burgos, María Zambrano./Andalucía de Victoria Kent y Mariana Pineda./Andalucía de la abuela mía, alimentando las tripas vacías después de la guerra./Andalucías de Las Cigarreras y de las madres que daban el pecho en plena desbandá./Y no de señora Olona, macarrila, macarrona, un cortijo pa' su mierda oligarquía./ Que no tiene ni la sangre ni tiene categoría para ser lo que levante,/a mi tierra Andalucía"./

Las reacciones en redes sociales al pasodoble contra Olona

La repercusión de una letra de Carnaval cada vez es mayor. Y más en una época en la que el COAC se retransmite prácticamente en directo desde Twitter. Macarena Olona era trending topic nacional al mediodía del 31 de mayo por sus actos de precampaña para las elecciones andaluzas y por la fuerza de la copla que 'Los Quiquis' le dedicaron el lunes 30 de mayo.

Las reacciones a este pasodoble reivindicativo de la comparsa de Vera Luque fueron inmediatas y positivas con el enfoque de la letra del autor.

Emocionante lo que ha pasado hoy en el carnaval: después de que la comparsa "Los quinquis" interpretase una letra contra Vox y Macarena Olona, el público ha comenzado a cantar una estrofa del himno de Andalucía. Cádiz es una barricada contra el fascismo. Cádiz resiste! pic.twitter.com/j2cmIaQmja — PabloMM (@pablom_m) May 30, 2022