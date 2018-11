“No descarto acuerdos puntuales con el PSOE durante la legislatura”

Juan Marín está convencido de que “hay partido” a sólo cuatro días de las urnas. Pese a ese triple empate que vaticinan las encuestas, el candidato de Ciudadanos recuerda que, en 2015, los sondeos les daban cinco escaños y lograron nueve. “En Cataluña no les íbamos a ganar a los nacionalistas y ganamos las elecciones.

–¿Cuál es la diferencia ahora?

–Hemos ilusionado a la gente demostrando que se pueden hacer cosas desde la oposición. Aquí todo el mundo había cambiado los votos por un sillón en el parlamento o por un cargo en un gobierno. Nuestra forma de hacer política ha generado una confianza que no existía. La gente cree que somos útiles para cambiar las cosas. Hay partido y tenemos el equipo revelación para dar la sorpresa. Las finales hay que jugarlas.

–Eso les convertiría en los únicos socios del PSOE que no han salido magullados de sus acuerdos.

–Porque no hemos sido socios, hemos sido una oposición responsable que ha fiscalizado y que cuando el PSOE ha dicho que no cumplía le hemos dicho “ahí te quedas, que se acabó”. El PA tragó, IU tragaba por conseguir una vicepresidencia y consejerías. Llegaron a nombrar más de 200 cargos públicos, ellos que ahora rajan tanto.

–¿Por qué no se ha visto al Juan Marín de los debates durante los tres años y medio que ha durado la X Legislatura?

–Es el mismo, pero ahora se ha indignado porque el PSOE dijo que no cumplía y cuando alguien firma algo tiene que cumplirlo. Yo llevo eso a pies juntillas. Es lo que aprendí de mi padre. Cuando alguien incumple, yo me enfado.

–No hace tanto tiempo usted valoraba positivamente el nivel de cumplimiento de ese acuerdo.

–Los compromisos presupuestarios se han ido cumpliendo en porcentajes muy importantes, pero había un tema, que el PSOE sabía qué estaba en el ADN de Ciudadanos, que es la lucha contra la corrupción política. La prueba evidente es que les exigimos las actas de diputado de Chaves y Griñán. También estaba la oficina contra el fraude, la reforma de la ley electoral, la eliminación de los aforamientos y la eliminación de mandatos. Todo estaba firmado en junio de 2015 y cuando llega el momento de poner algunas de esas medidas en marcha el PSOE dice que no se cumple.

–¿Por que no las exigieron antes? La eliminación de los aforamientos no daba tiempo a hacerla.

–Eso es falso. El Parlamento tenía que aprobar una proposición de ley y enviarla al Congreso. Cuando el Congreso resuelva, volvía al Parlamento. Pero el inicio del trámite se hacía en cinco minutos.

–En el debate, Susana Díaz dijo que ustedes habrían roto el acuerdo aunque ella hubiese impulsado la reforma de los aforamientos.

–No eran sólo los aforamientos. ¿Por qué no publica el decreto de la oficina contra el fraude? Lo tenía hecho desde enero. ¿Y la reforma de la ley electoral?

–¿Y ya ha escarmentado?

–¿Yo le engaño a usted y mañana se va a creer lo que yo le diga?

–¿Descarta llegar a acuerdos puntuales con el PSOE?

–No descarto que podamos ponernos de acuerdo a lo largo de la legislatura como hemos hecho en esta los cuatro grupos, que hemos aprobado por unanimidad el 80% de las cosas. Pero tiene que haber un gobierno y yo no voy a apoyar a la señora Susana Díaz ni al PSOE. Han engañado a los andaluces.

–Imagínese que Susana Díaz gana las elecciones, logra la investidura con otro partido y, meses después, busca sus apoyos.

–La confianza cuesta mucho trabajo conseguirla, pero una vez que se rompe es muy difícil que vuelva.

–¿De Juanma Moreno sí se fía?

–Todavía no he firmado ningún acuerdo con él. Yo sé que él quiere ser mi vicepresidente. Si sumamos votos PP y Ciudadanos para llevar a cabo un cambio político, nos sentaremos y llegaremos a acuerdos. Aunque no sé muy bien en qué posición está él, porque últimamente le ha dado por llamarme perro. Esto no es sólo una cuestión de aritmética. Esto no va de con quién, esto va de para qué.Si es para seguir haciendo lo mismo, nos iremos donde nos pongan los andaluces. Si no, intentaremos llegar a esos acuerdos y firmar documentos para que quede constancia de lo que vamos a hacer.

–¿Incluso con Vox?

–Nosotros hemos dicho que no vamos a pactar con Podemos. No vamos a apoyar a la señora Díaz. Con quien estamos dispuestos a formar gobierno con el PP porque somos dos fuerzas que pueden buscar puntos de coincidencia. El resto de formaciones que se presentan, que son hasta 27, tienen la posibilidad o no de entrar en el Parlamento. No me sé el proyecto político de Vox ni del resto de fuerzas. Cuando otros partidos estén en el Parlamento, veremos si coincidimos o no.

–Ningún partido del centroderecha se ha atrevido a garantizar que no va a pactar con Vox.

–No se trata de atreverse. Lo que define si puedes o no puedes llegar a acuerdos con otra fuerza es tu proyecto político y tus valores.

–Hay valores de Ciudadanos que chocan con los de Vox.

–Entiendo que hay muchas diferencias pero que, igual que hay coincidencias, como con otros proyectos políticos. Por ejemplo, el Pacma, que se quedó fuera en 2015. Le puedo decir con quien estoy seguro de que no voy a llegar a acuerdos y con quien sí. Fíjese en Teresa Rodríguez, que decía “contigo ni muerta” y ahora puede ser la vicepresidenta económica de la señora Díaz.

–Ustedes decían en la noche electoral de 2015 que no iban a ser la llave y lo acabaron siendo.

–Pasamos 90 días en el Parlamento y no había manera. Tomamos una decisión y creo que los andaluces lo han entendido. Si no hoy no estaríamos donde estamos, porque el PSOE ha fagocitado a todos los partidos que se han acercado a él. Algo habremos hecho diferente.

–En un contexto económico menos expansivo, ¿se puede mantener la política de bajada de impuestos que defienden?

–Bajando impuestos de forma razonable. Hay algunos que proponen bajadas que no explican.

–¿Hay muchas diferencias entre su propuesta fiscal y la del PP?

–Hay puntos coincidentes, como la bajada en el tramo autonómico del IRPF. Pedimos una bajada de 3,5 puntos. Conseguimos dos con el PSOE y queremos 1,5 menos. El impacto económico supera los 300 millones de euros porque pone más dinero en el bolsillo del ciudadano para que pueda consumir. Y sólo dejamos de ingresar unos 80 millones. Se equivocaron los que decían que bajando impuestos habría menos dinero para sanidad, educación y políticas sociales. Es muy jodido para el PSOE después de 40 años diciendo que eso no se podía hacer y llegue un grupo nuevo y lo haga con nueve diputados.

–¿Tienen cuantificado el número de entidades de la administración paralela que quieren suprimir?

–El problema es que el PSOE no nos da información. Hemos eliminado unas 30, pero hay algunas que sólo tienen gasto en sueldos. No tienen ni para comprar un bolígrafo. No gestionan nada. Eso es un agujero negro.

–¿Van a entrar en el Consejo de Administración de RTVA?

–Si gobernamos vamos a reformar el reglamento del Parlamento, RTVA, el Consejo Audiovisual y la Cámara de Cuentas. Y vamos a exigir que en esos puestos haya profesionales PP y PSOE han bloqueado estas reformas porque tienen allí a todos sus enchufados. Y Podemos ha metido su zarpa donde puede. Nosotros no porque hacemos lo que predicamos.

–¿Tiene pensado gobierno en la sombra?

–Tengo algo pensado, pero yo no prometo cargos. He sondeado a algunos porque son muchos de ellos independientes. La inmensa mayoría me han dicho que sí.

–¿A Inés Arrimadas se la trae?

–Tiene que ser la presidenta de la Generalitat de Cataluña. Está muy comprometida, pero es de Jerez de la Frontera y tiene un sentimiento especial con Andalucía.

–¿Sin ella le iría peor a usted en los sondeos?

–Creo que no. Andalucía es Andalucía y Cataluña es Cataluña.Allí hay unos problemas y aquí hay otros diferentes.

–¿Cree que a la población andaluza le preocupa la situación catalana como para decidir su voto?

–No, creo que le preocupa ir a un hospital y tener que esperar sesenta días a que lo atienda un médico.

–¿Por qué se sirve entonces del asunto catalán en su campaña?

–A lo que hago alusión es a que se esté negociando los presupuestos para la sanidad, la educación y las inversiones públicas en Andalucía en una cárcel con los que han querido romper este país. ¿Al final quién pierde? El eslabón más débil, que con el gobierno que tenemos ahora es Andalucía.¿Cómo no va a salir el tema catalán? El debate nacional lo ha traído la señora Díaz y ahora quiere hablar de Andalucía. Se quiso ir de Andalucía y sus compañeros le dieron la espalda y se ha tenido que quedar aquí. ¿En 2017 hablaba en andaluz o en nacional?