Juanma Moreno se compromete ante notario a no pactar con el PSOE

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha firmado hoy ante notario en Córdoba su compromiso de no pactar con Susana Díaz tras las próximas elecciones autonómicas y ha retado a Ciudadanos y Adelante Andalucía a que "me imiten" y hagan lo mismo. "El PP no va a prestar los votos de los andaluces para que siga gobernando el PSOE", ha dicho Moreno en un acto de campaña tras ir al notario y dar un paseo por Córdoba que lo ha llevado desde el Centro a Ciudad Jardín.

Moreno ha insistido en que "el PP es la única garantía de cambio en nuestra tierra" ya que Adelante Andalucía "ya ha dicho" que pactaría con el PSOE antes de dejar que gobierne la derecha y que Ciudadanos, si puede, "pactará también dándole la mayoría absoluta que no tiene, como ha hecho en esta legislatura". "Ni uno sólo de nuestros votos servirá para facilitar el gobierno del PSOE" ha insistido el candidato al presidir la Junta de Andalucía.

El líder de los populares andaluces se ha referido a las encuestas y a la posibilidad de que la suma de PP y Ciudadanos tenga opciones de gobierno. "Las encuestas nos dicen que estamos muy cerquita", ha dicho Moreno, quien ha insistido en que "existe una posibilidad real de cambio; hay una suma clara que se va a consolidar a lo largo de la campaña".

El candidato a presidir la Junta de Andalucía se ha referido también al saldo declarado por Susana Díaz en su cuenta corriente, que asciende a 80 euros, lo que ha calificado como "tomadura de pelo", una afirmación respaldada por los cordobeses que se han acercado a escuchar a Moreno. "Es patético; si gestiona su casa igual que la Junta de Andalucía, tiene un problema", ha dicho.

Moreno dedicará hoy su primer día de campaña a recorre la provincia de Córdoba. Tras su paso por la capital tiene previsto visitar las Bodegas Alvear, en Montilla y, por la tarde, se trasladará a Priego de Córdoba donde mantendrá un encuentro con afiliados. La jornada la finalizará a las 19:30 con un paseo electoral en Puente Genil.