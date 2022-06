Juego de notarios ante las elecciones andaluzas

Toda campaña electoral tiene su momento ridículo cuando uno de los candidatos se dispone a acudir a un notario para dar fe pública de sus pactos con otras fuerzas. En la del 19 de junio, el primero de ellos ha sido el socialista Juan Espadas, que conminó a Juanma Moreno, presidente de la Junta y líder del PP, a firmar en su compañía que ninguno de ellos se coaligará con Vox.

La respuesta a Espadas se ha producido esta mañana. Juanma Moreno también quiere ir al notario con el socialista, para para que éste se comprometa a no pactar con "la extrema izquierda". "Le invito a que sea él el que vaya al notario y firme que nova a gobernar con la extrema izquierda en Andalucía o también a que firmeque dejará gobernar a la lista más votada en las elecciones del próximo 19 de junio. Estas declaraciones son cortinas de humo y elementos de desesperación", ha dicho Moreno en Tele 5.

Esto no es nada nuevo. El candidato del PP ya fue en diciembre de 2018 a la Notaría para certificar que él nunca apoyaría a Susana Díaz como presidenta de la Junta. Su intención era que Ciudadanos, que había apoyado a la presidenta en su última campaña hiciese lo mismo, y Juan Marín no fue, pero cumplió su palabra.

Moreno viene explicando que no formará Gobierno con Vox, no quiere coaliciones de "líos" que no duren más de cinco meses, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sí se ha manifestado este martes en Algeciras y Jerez a favor de los acuerdos con Santiago Abascal. "No quiero entrar en polémica", ha contestado Moreno cuando en Tele % se la ha preguntado por su compañera de partido.

Es previsible que ella no vuelva ningún día más a Andalucía antes del 19 de junio.

El resultado de los acuerdos de Gobierno no depende tanto de la voluntad de cada candidato, sino del resultado de las urnas, que es donde se expresa la voluntad conjunta de los ciudadanos. La aritmética del Parlamento hace milagros, que dijo una vez el líder de IU Diego Valderas.

El precedente paradigmático lo encontramos en el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que comenzó su campaña del año 2006 con una visita a la Notaría para comprometerse a no pactar con el PP. Firmó, pero no hizo falta, porque el socialista José Montilla logró formar un Gobierno tripartido sin Convergencia. Pero en 2014, cuando sí se disponía a gobernar, dio por rota su promesa, y se apoyó en el PP de Alicia Camacho para ser investido y aprobar sus primeros Presupuestos.

El ex dirigente del PP Javier Arenas también era un habitual de los notarios. Para no hacer públicas sus declaraciones de la renta, algo que después sería obligatorio en el Parlamento andaluz, Arenas acudió a una Notaría a dar fe de sus ingresos y sus gastos. Y, antes, en 2008, quiso que el presidente Manuel Chaves firmara con él un compromiso sobre las reivindicaciones de la financiación autonómica.