Olona llama a no conformarse "con menos que la Presidencia" mientras Vox insiste en tender la mano al PP

Vox quiere la Presidencia de la Junta de Andalucía. Ese es el mensaje que ha reiterado esta noche la candidata del partido a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, evolucionado desde la vicepresidencia que pedía inicialmente. Desde la trianera calle San Jacinto, en Sevilla, Olona ha pedido esta noche a los andaluces que no se resignen en las elecciones del 19-J, que no se conformen con la "mediocridad" y las "recetas de siempre". "Votad con vuestro dolor, con vuestra rabia, con vuestra hambre, no les permitáis que vuelvan porque tenéis ahora una alternativa y no un simple reemplazo; aquí estoy, vamos a por todas, no os conforméis con menos que la Presidencia de Andalucía", ha clamado.

Vox apuesta por la Presidencia, pero eso no ha sido obstáculo para que el presidente del partido, Santiago Abascal, le tienda la mano a los populares, que en ese momento celebraban su cierre de campaña a escasos metros, al otro lado del río Guadalquivir. "Están empecinados en ir solitos, nosotros tampoco queremos gobernar con ellos, pero la democracia es así y le tendemos la mano desde la diferencia para hacer que el socialismo no vuelva a esta tierra", ha remachado. El pacto o no con el PP ha sido uno de los ejes de la campaña andaluza y no podía quedarse fuera del mitin de cierre. Al otro lado del puente se transmitía otra idea paralela, la del voto útil al PP para evitar ese pacto con Vox, pero sin nombrarlos.

Entre gritos de "presidenta" y "Macareeena, guapa", la candidata de Vox a la Presidencia ha hecho balance y, tras asegurar que ha recorrido casi 15.000 kilómetros, ha señalado: "No hemos hecho la campaña que los medios de comunicación hubieran querido, no hemos hablado con las vacas (en alusión a Juanma Moreno), sino con los ganaderos, ni hemos hecho torrijas (en referencia a Juan Marín)".

Olona se ha referido a los "obstáculos" con los que se ha encontrado durante esta carrera electoral, como la polémica sobre su empadronamiento en Salobreña (Granada), ha reiterado su discurso contra los sindicatos "corruptos" de UGT y CCOO, a los que ha instado a "disolverse" y ha acusado al Gobierno andaluz del PP y Cs de haberles permitido seguir cobrando subvenciones tras haberle "perdonado" 40 millones de euros no justificados.

"Somos una amenaza para la banda de enchufados colocados en el cortijo socialista durante 37 años, somos una amenaza para el resto de los partidos y somos una amenaza para los inmigrantes ilegales que vienen a nuestra patria reventando la puerta", ha proseguido.

Parafraseando a Julio Anguita, ha asegurado que solo Vox trae en su "programa, programa, programa" una reducción drástica de impuestos porque "sin el sector privado lo público no come", momento en que ha cargado también contra Ana Patricia Botín, "la banquera que habla de industrialización sostenible". "Que pregunte en la Bahía de Cádiz o en Linares", ha remachado antes de criticar a los "fanáticos" que alertan contra el cambio climático.

Se ha mostrado especialmente crítica con el PP, al que ha acusado de hacer "lo imposible" por apartar a Vox de la carrera electoral. "Andalucía tiene que levantarse, ponerse en pie, reclamar patria, tierra, libertad, seguridad y familia", ha clamado.

El acto, en el que también han intervenido el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y José Antonio Ortega Lara, ha sido cerrado por Abascal, quien ha cargado contra los medios de comunicación, que "en su mayoría", como las empresas encuestadoras se han "volcado" para traer "desaliento". "Están muy nerviosos, no saben qué hacer con nosotros", ha agregado, aunque ha vuelto a "tender la mano" al PP para "un cambio real" en Andalucía.