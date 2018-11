"El PSOE usa como amenaza la repetición de las elecciones"

-Acabó anoche el debate de madrugada y esta mañana va camino de Loja y está hablando con este periódico en el camino. ¿Ha podido descansar?

-Poco, la verdad. Llegué muy tarde a casa, estaba cansado y no he podido dormir bien. Esta mañana he tenido una entrevista en la Cadena Ser, ahora con usted...

-Después de 13 días de campaña y de varias semanas de precampaña, ¿qué echa de menos de su vida como diputado en la oposición?

-Sobre todo, el tiempo libre, los fines de semana con la familia, con los niños... En general, algo de tiempo libre. Pero estoy aquí porque me llena de orgullo ser candidato del PP para la Presidencia, que es un honor grandísimo para mí y que ha sido la gran ilusión que he tenido desde niño.

-En comparación con la campaña de 2015, ¿la gente recibe a los políticos en la calle con más hastío, indiferencia o entusiasmo? ¿Qué percibe?

-Lo que percibo es cansancio de los 40 años del Partido Socialista en el poder, hastío de un partido que no ha sabido aprovechar sus cuatro décadas de gobierno en Andalucía. Y noto que va a haber un cambio en el sentido del voto, que no sé a qué partido irá. La mayoría de los andaluces tienen ganas de cambio.

-Ya terminaron los debates televisivos. No me diga que se ha quedado con ganas de más...

-He echado de menos más tiempo, sobre todo un cara a cara con Susana Díaz. El tiempo no da para más en un debate televisivo. Uno siempre se queda con alguna cosa que decir, propuestas que confrontar y aspectos que matizar.

"Noto en la calle que va a haber un cambio en el sentido del voto, pero no sé a qué partido va a ir"

-¿Cómo qué?

-Mucho, mucho. Por no alargarme demasiado, puedo decir que Susana Díaz faltó a la verdad al afirmar que había pedido el archivo de una pieza aislada de los ERE cuando, en realidad, se trataba de la pieza principal del caso. Dijo además que no cobró dietas, pero sí lo hizo en 2015 y en 2016.

-La bajada "masiva" de impuestos es uno de sus anuncios importantes. La OCDE, no obstante, ha recomendado a España subir algunos, como el IVA y el medioambiental. Imagino que usted no comparte esa política.

-Comparto que los impuestos tienen que existir. El problema es que Andalucía los sufre por encima de la media, lo que supone una rémora para que nos situemos en la normalidad. Si queremos atraer empresas a Andalucía, necesitamos reducir la presión fiscal para competir con el resto. Yo me comprometo a hacerlo de modo gradual en cuatro años.

-De modo que está convencido de que Andalucía crecería como Madrid bajando impuestos. ¿En qué sectores cabe inversión foránea?

-En todos, en el sector agroalimentario, en el sector servicios, en el turístico y, sobre todo, en el de la industria de innovación tecnológica. Tenemos un margen brutal de crecimiento. Aquí hay una gran calidad de vida y hay gran margen para que las grandes multinacionales vengan a invertir.

-Otra medida que ha propuesto es la creación de dos vicepresidencias. En una de ellas integraría Turismo, Economía y Hacienda. ¿Alguna medida novedosa aplicaría en materia turística?

-Nuestro objetivo es que Andalucía sea el líder de España en ocho o diez años. Potenciaríamos el turismo interior. La red de parques naturales de España está infrautilizada en el sector servicios. Construiríamos una vía verde que conectaría las ochos provincias para que puedan ser transitadas en bici o andando. Y plantaríamos un millón de árboles.

-¿Qué primera proposición de ley plantearía en el próximo Parlamento que esté seguro que aunaría el consenso de los grupos y se aprobaría de inmediato?

-El consenso es complicado, pero se me ocurre una ley que obligara al Gobierno central, con calendario incluido, a transferir los 4.000 millones de euros extraordinarios de financiación ya aprobados en la anterior legislatura.

"La mayoría de centroderecha es una opción real; nuestra dinámica es ascendente, estamos recuperando"

-¿Manejan algún estudio o sondeo con un resultado sorprendente? ¿Alguno le da mayoría al bloque de centroderecha?

-Es evidente que ésa es una opción real. La dinámica que lleva el PP es ascendente. La gente está saliendo de la abstención y estamos recuperando votos diariamente. Esperamos tener esa mayoría para hacer posible al fin el cambio. Por eso pido el voto al PP a todo aquel que deseo un cambio.

-¿Cuántos escaños más de los 33 actuales serían un triunfo y cuántos menos supondrían un fiasco la noche del domingo?

-La circunstancia de hace cuatro años no tiene nada que ver con la actual. La política es cambiante. Ahora está todo más fraccionado. Hay dos competidores más. Los espacios son más pequeños. Mi satisfacción, desde luego, sería obtener una mayoría que nos permitiera gobernar.

-¿Contempla la repetición de elecciones si no suma 55 votos ninguno de los dos bloques?

-Parto de la aspiración de alcanzar la mayoría. Evidentemente el PSOE está usando la posibilidad de otras elecciones como una amenaza. O me votan a mí o habrá bloqueo. Deje a la gente que vote libre y responsablemente y ya veremos qué sucede luego.

-A su derecha, el partido Vox está en pleno auge electoral, según los sondeos. ¿No le da más vida a los partidos populistas argumentos como el de tener que repetir las elecciones ?

-Vox no es el aliado para el gran cambio que queremos, sino una amenaza. Pone en peligro el voto útil.

-Andalucía ha vuelto a la cola de las regiones de Europa en los parámetros económicos. Después de 36 años, ¿es un fracaso global, incluido del PP, principal partido de la oposición en el Parlamento?

-Es un fracaso, pero ha sido el Gobierno socialista el que ha tenido la responsabilidad durante todos estos años de gestionar cientos de miles de millones de euros. Es un fracaso rotundo del PSOE que no haya sido capaz de lograr la media de convergencia como han hecho otras regiones. El autogobierno era para igualarnos y, sin embargo, ha sido un elemento de freno.

-Habló en el debate en TVE de limitar a ocho años los mandatos políticos. ¿Resulta difícil dejar la política?

-A quienes nos gusta el servicio público y tenemos vocación, la política engancha mucho. Requiere mucha dedicación, pero seduce, por eso hay que limitar los mandatos. Si soy presidente, el reloj se pondría inmediatamente a cero y empezarían a contar los ochos años. Para el presidente y para los consejeros.

-¿Qué se ve haciendo cuando deje la política?

-Muchas cosas. De entrada, dedicarle más tiempos a mis hijos, pues tengo la sensación de que me estoy perdiendo cosas grandes. El tiempo que pasa no se recupera.

-¿Y a qué se dedicaría profesionalmente?

-Me veo trabajando en la consultoría política. La política y los medios de comunicación necesitan a personas que hayan pasado por este mundo, ya sea por las buenas o las malas experiencias buenas que acumulamos, que creo que merecen ser compartidas.

-Como diplomado en Magisterio que es, ¿no siente que usted y los demás se entretienen a menudo con juegos de niños? Está la vaca, Juego de Tronos, La Guerra de las Galaxias...

-Todos llevamos un niño dentro y hay veces que sale. La política de siglo XXI tiene que ser flexible y divertida si queremos que llegue a todo el mundo, incluido a los jóvenes, y para evitar el cansancio que pueden provocar tantos mensajes en la gente.