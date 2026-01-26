Enero negro en Andalucía: el asesinato machista de Victoria ante sus hijos eleva a tres las víctimas en la comunidad en solo 24 días

El mes de enero deja un balance negro en España. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este lunes la naturaleza machista del asesinato de Victoria, una mujer británica de 33 años el pasado sábado en Alhaurín el Grande (Málaga). Este lunes a las 17:00 horas se ha convocado en el pueblo un minuto de silencio en memoria de la víctima. Con ella, son ya cinco las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en los primeros 24 días del año; la víctima 1.348 desde 2003. El crimen destaca por su especial crueldad al haberse llevado a cabo delante de tres menores de edad, hijos de la víctima; y por un fallo en la protección: existían denuncias previas por maltrato contra el agresor, si bien no ha sido suficiente para evitar el crimen.

Los niños, testigos del horror

Los hechos ocurrieron el sábado por la mañana en el domicilio de la víctima. El presunto asesino, un hombre de nacionalidad española y ex pareja de Victoria, acabó con su vida utilizando un arma blanca. La agresión se produjo delante de los tres hijos de la pareja, de entre 7 y 11 años. Fue precisamente el hijo mayor quien, tras presenciar el ataque, tuvo que salir a la calle para pedir auxilio desesperado a los vecinos. Horas más tarde, el agresor se dirigió por sus propios medios a la prisión de Alhaurín de la Torre, donde se entregó y confesó haber apuñalado a la mujer en presencia de los menores. Según cuenta Málaga Hoy, el agresor confesó el crimen: "detenedme, he hecho algo muy malo".

Tres huérfanos más

El asesinato de Victoria deja a tres niños huérfanos, sumándose a la lista de 509 menores que han perdido a sus madres por la violencia machista desde 2013. De este modo, Andalucía se ve golpeada de nuevo y vuelve a ser la comunidad con más víctimas mortales por violencia machista: Victoria, es la tercera víctima mortal en la comunidad en lo que va de año (de un total de cinco en España). Desde 2003, 284 mujeres han sido asesinadas en la región. El caso de Victoria evidencia una brecha preocupante en la seguridad de las víctimas: en el 60% de los crímenes de este 2026 (tres de cada cinco) constaban denuncias previas.