Facua reclama a la Junta de Andalucía que aclare si la falta de información se ha producido en otros tipos de cáncer

Facua Andalucía reclama a la Junta de Andalucía que aclare si los fallos y falta de información se ha detectado únicamente en el programa de detección del cáncer de mama o si estos errores se han podido producir también en otros programas de prevención o pruebas diagnósticas relacionadas con otros tipos de cáncer. La federación califica lo ocurrido como el mayor escándalo de la sanidad pública andaluza de toda la democracia. Por ello, exige al presidente Juanma Moreno Bonilla que sea consecuente y cese de su puesto a Rocío Hernández, consejera de Salud y Consumo, tras confirmarse que ha habido de una gestión negligente e irresponsable que ha puesto en entredicho la salud de muchas usuarias del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Después de restar importancia al escándalo durante toda la semana, la Junta ha reconocido este jueves que son 2.000 las mujeres con un diagnóstico previo "no concluyente" de cáncer de mama pendientes de que las llamen para confirmar o descartar la enfermedad.

No es de recibo que se mantenga en el cargo la responsable de un área que, lejos de reconocer los errores y abordar el problema con transparencia y garantías, llegó a decir que se trataba de un escenario "puntual" en el que había afectados "dos o tres casos". Es más, pidió dejar la "manipulación" del sistema público de salud tras escuchar el testimonio de una de las mujeres afectadas a las que el diagnóstico de cáncer le llegó dos años después.

Reparación a las víctimas

Además, Facua Andalucía pide a la Junta de Andalucía que sea transparente y aclare si este problema está delimitado al programa de detección del cáncer de mama o si también se ha podido producir en otros programas de prevención como el cribado de cáncer colorrectal o el de detección de cáncer de cuello de útero.

Este grave error ha generado en todos los usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y especialmente en las mujeres, miedo y desconfianza sobre un sistema de notificaciones que no ha funcionado, llegando a poner en peligro la vida de muchas de ellas.

Por ello, la federación exige una respuesta rápida y contundente por parte de la administración para que las personas afectadas por esta falta de información puedan ser tratadas y estudiadas a la mayor brevedad posible. Del mismo modo, pide que se comunique de manera transparente los cambios que se van a implementar en el sistema para garantizar que las usuarias del servicio sanitario reciban en plazo tanto los resultados como las indicaciones de actuación correspondientes.

Además, insta a la Junta a habilitar un procedimiento extraordinario de reparación a las víctimas, con cauces específicos de reclamación patrimonial y apoyo jurídico y psicológico.