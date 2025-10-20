ENCUESTA | ¿Estás a favor de acabar con el cambio de hora?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España propondrá a la Unión Europea poner fin al cambio de hora a partir del próximo año. El jefe del Ejecutivo comunicó esta decisión a través de las redes sociales, coincidiendo con la semana en la que, como es habitual, los países europeos deben ajustar sus relojes al horario de invierno.

Según Sánchez, este sistema de alternancia estacional ha perdido su sentido original. “Ya no supone un ahorro energético y trastoca los ritmos biológicos”, ha señalado, citando argumentos científicos y el sentir mayoritario de la ciudadanía, que rechaza seguir modificando la hora dos veces al año.

La propuesta será presentada este lunes en el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (TTE) de la Unión Europea, que reúne a los ministros y ministras de los Estados miembros. El Ejecutivo español pretende que la eliminación del cambio horario sea debatida y consensuada a nivel comunitario, de modo que se establezca un marco común para todos los países de la UE.

Sin embargo, el presidente no ha precisado qué horario se mantendría de forma permanente, si el de verano o el de invierno. Esta cuestión será previsiblemente objeto de discusión entre los socios europeos, ya que las preferencias varían según la latitud y las condiciones de cada país.

¿Será 2026 el año en que Europa deje de mover las manecillas del reloj? La decisión, de momento, está en manos de los Veintisiete.