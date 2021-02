Hasta cuándo dura el confinamiento perimetral de Andalucía

La tercera ola del coronavirus va perdiendo fuerza lentamente y ya son muchos los andaluces que se preguntan cuándo se podrá salir de la comunidad autónoma. La Junta ya ha flexibilizado muchas de las medidas impuestas tras las fiestas de navidad, pero son muchos los municipios que aún siguen confinados y la movilidad entre provincias, salvo causa justificada, siguen sin permitirse.

El 27 de febrero, fecha clave

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, BOJA, estableció en el mes de enero la prohibición de viajar entre provincias y fuera de los límites de la comunidad. El mismo boletín establecía estas restricciones hasta las 00:00 del sábado 27 de febrero.

La Junta no ha emitido declaraciones ni comunicados en los que se garantice esta fecha ni el alzamiento de las medidas impuestas. No obstante, de no producirse ningún cambio, el 27 de febrero se antoja como el día en el que se permitiría esta movilidad, aunque este pudiera tratarse de una simple formalidad.

Entre las preocupaciones del gobierno andaluz se encuentra que el sábado 27 coincide con el primer día del puente correspondiente al Día de Andalucía. Esto significa que no sería la primera vez, en lo que llevamos de pandemia, que la Junta prorrogase las restricciones ya vigentes en los días previos a su finalización, a través de un nuevo BOJA extraordinario.

Menos restricciones pero más medidas

Los datos de contagios y hospitalizaciones se encuentran en este momento a la baja y van reduciéndose cada vez más, invitando a un cierto optimismo de cara a lo que viene. Las restricciones se han ido compaginando, de tal manera que se ha revisado el tiempo que cada localidad debía esperar para revisar sus medidas, pasando de los 14 días iniciales a los 7 días actuales. Esto permite que provincias como Granada puedan verse desconfinadas a partir de este próximo sábado.

Aún así, también se han incorporado medidas de otro tipo de carácter, como la prohibición de vender alcohol de alta graduación a partir de las 18:00 horas. Juanma Moreno en su última comparecencia hacia hincapié en antiguas y nuevas medidas: "Se mantiene vigente el toque de queda entre las 22 h y las 6 h, el cierre perimetral de la comunidad y las provincias y el límite de 4 personas en todo tipo de reuniones, entre otras medidas. La concienciación, el compromiso y la prudencia tienen que seguir siendo máximas".