Fin de semana de lluvia y tormenta en Andalucía: estas son las zonas más afectadas por la borrasca Claudia

El paso de la borrasca Claudia por Andalucía está provocando un panorama de lluvias generalizadas en toda la comunidad. Por el momento, las zonas más afectadas se encuentran en la mitad occidental, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) matiene activos varios avisos amarillos ante los posibles riesgos. No obstante, "la banda precipitante más significativa sigue avanzando lentamente hacia el este, mientras que otras nuevas aparecen por el oeste", informa el organismo en sus redes sociales.

Según las previsiones, este escenario se podría extender hasta el próximo lunes, dejando por el camino "un fin de semana lluvioso en toda Andalucía". En el caso de la provincia sevillana, este jueves se han registrado acumulaciones de hasta 58,1 litros por metro cuadrado en Cazalla de la Sierra o 54 en La Puebla de los Infantes. Ahora bien, ¿cómo evolucionará esta situación a lo largo de las próximas jornadas?

Avisos activos en Andalucía para el fin de semana

La lluvia parece no dar tregua y la Aemet ha activado avisos en seis de las ocho provincias andaluzas durante este viernes 14 de noviembre. En concreto, Huelva es de las más afectadas, bajo la previsión de alcanzar acumulaciones de hasta 20 litros en una hora. Además, no se descarta la formación de tormentas y, en la costa onubense, los vientos podrían alcanzar rachas de entre 50 y 61 km/h (fuerza siete). Por ello, se aconseja extremar las precauciones.

El mismo aviso por riesgos costeros se extiende a lo largo de la costa gaditana y la zona de Estrecho. Mientras tanto, en Sevilla, las zonas afectadas de Córdoba, Málaga y Granada se esperan también acumulaciones de hasta 20 litros en una hora; 40 litros en 12 horas. En el caso de Huelva, el riesgo es de alcanzar 70 litros en 12 horas.

Los avisos se mantienen el sábado 15 de noviembre en las mismas zonas, extendiéndose a la totalidad de Córdoba (Subbética cordobesa). De acuerdo con la Aemet, "durante la segunda mitad del día se esperan chubascos tormentosos que se desplazarán de oeste a este, siendo localmente fuertes, e incluso muy fuertes, en algún punto concreto".

Finalmente, el domingo 16 de noviembre se desactivan la mayoría de los avisos, centrándose el temporal en áreas costeras de Málaga y Granada: Sol y Guadalhorce, Ronda, Antequera, Axarquía, Cuenca del Genil, Nevada, Alpujarras y la costa granadina. Se prevén para entonces precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros en 12 horas.

Avisos activos en Andalucía para el sábado 15 de noviembre / Aemet

¿Qué tiempo hará la próxima semana?

Con más avisos activos para el domingo, las previsiones de la Aemet son claras: "La borrasca Claudia nos seguirá afectando durante el fin de semana para ir rellenándose ya a principios de la próxima". Por lo tanto, se espera un escenario igualmente lluvioso, aunque tal vez menos intensos que el de este viernes y sábado en Andalucía.

Por ejemplo, en el caso de Sevilla, las probabilidades de pricipitaciones bajan de un 100% a un 85% y, a partir del martes 18 de noviembre, se sitúan en torno al 10%. En la capital onubense sucede lo mismo, al igual que en Cádiz. Eso sí, el lunes 17 podría haber tormentas por la tarde. La intensidad de lluvia el martes será mayor en Granada o Málaga, en torno al 30%; y de igual forma se mantienen en una tendencia descendente para los próximos días.

Sea como sea, la distancia en el tiempo hace que las previsiones puedan variar, por lo que se aconseja prestar atención a la actualidad meteorológica para estar al tanto de posibles avisos.