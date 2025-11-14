¿Cuándo dejará de llover en Sevilla?

El paso de la borrasca Claudia ha dejado este jueves acumulados de precipitación de hasta 58,1 litros por metro cuadrado en Cazalla de la Sierra o 54 en La Puebla de los Infantes. La Agencia de Emergencias de Andalucía atendió asimismo algunas incidencias por caídas de cascotes, ramas y elementos del mobiliario público y eléctrico; y el Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan de Emergencias Municipal con medidas como el cierre de parques e instalaciones deportivas exteriores. Pero ¿cuándo va a dejar de llover en Sevilla?

La borrasca Claudia permanece estacionaria al noroeste de la península y, mientras "sigue avanzando lentamente la banda precipitante más significativa hacia el este de Andalucía, nuevas bandas aparecen por el oeste", apunta la Aemet. En este sentido, se mantienen los avisos amarillos por lluvias en toda la provincia de Sevilla entre las 12:00 y las 18:00 horas, por acumulados de hasta 20 litros en una hora y 70 litros en 12 horas.

Así, podrían caer hasta 10 litros por metro cuadrado en Sevilla desde las 10:00 horas o 14 litros en Constantina sobre las 13:00 horas. Estas precipitaciones podrán ser localmente fuertes y persistentes e ir acompañadas de tormentas. Tampoco se descartar la posibilidad de algunos tornados aislados. Si bien ya han decaido los avisos amarillos, se esperan vientos moderados de componente suroeste.

En cuanto a las temperaturas, irán en descenso con máximas de 19ºC en Morón de la Frontera, 20ºC en Sevilla o 21ºC en Écija.

Jueves 15: lluvias intensas en la Sierra Norte

El sábado 15 será una jornada prácticamente calcada en Sevilla. De nuevo, se esperan cielos cubiertos con chubascos generalizados acompañados de tormentas, localmente fuertes y persistentes, incluso muy fuertes en algunos puntos. La Aemet volverá a activar el aviso amarillo por tormentas y lluvias en la sierra Norte de Sevilla a partir de las 10:00 horas, ante los acumulados previstos de hasta 20 litros en una hora y 40 litros en 12 horas.

A últimas horas del día, se esperan acumulados de más de 10 litros en una hora ent otros municipios como Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona o Utrera. Entretanto, soplarán vientos moderados del suroeste con intervalos fuertes, sin descartar rachas muy fuertes de hasta 70 km/h. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios.

Las precipitaciones remiten y llega el frío

De cara al domingo 16, la borrasca Claudia tenderá a perder intensidad. No obstante, se mantienen los cielos nubosos o cubiertos con chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes. Los vientos rolarán a poniente y serán flojos a moderados.

El lunes 17, la borrasca se desplazará por la facha atlántica hasta situarse al suroeste de la península. Ello volverá a dejar cielos nubosos o cubiertos en la provincia de Sevilla, con chubascos acompañados de tormentas ocasionales, que remitirán al final del día. En paralelo, el desplazamiento de la borrasca permitirá "la entrada de un flujo húmedo del norte", que hará descender las temperaturas tanto mínimas, hasta el entorno de los 9ºC a 10ºC, como las máximas, entre los 17ºC y 19ºC.

El cambio de tendencia se afianzará a partir del martes 18, con predominio de la estabilidad y los cielos despejados, así como un notable descenso de las temperaturas mínimas.