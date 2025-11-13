La borrasca Claudia deja avisos por lluvia, viento y fenómenos costeros en Andalucía: estas son las provincias afectadas

Un frente asociado a la borrasca Claudia dejará este jueves 13 de noviembre un temporal de viento, lluvia y fenómenos costeros en Andalucía. La Aemet ha activado sendos avisos en seis provincias, destacando los de nivel naranja en el litoral de Huelva y Andévalo y Condado, donde podrían acumularse hasta 30 litros en una hora durante la segunda mitad del día. En Aracena, el aviso será de nivel amarillo, así como en la Sierra y los Pedroches en Córdoba, el litoral gaditano y la sierra Norte y la campiña sevillana, por precipitación acumulada de hasta 20 litros en una hora y 70 litros en 12 horas.

Así, se esperan cielos nubosos a cubiertos en la mitad occidental, con precipitaciones localmente fuertes y persistentes y acompañadas de tormentas en la provincia de Huelva y el oeste de Sevilla durante la tarde. Tampoco se descarta la formación de trombas marinas o algún tornado breve y pequeño en estos puntos. Al resto del territorio llegarán de forma débil a moderada, sin alcanzar el extremo oriental.

El fenómeno que ya afecta a Andalucía desde la madrugada y se prolongará durante toda la jornada es el viento, de componente sur y con rachas muy fuertes de hasta 70 km/h en el tercio occidental. En la vertiente mediterránea, soplará levante moderado y, en el resto de la comunidad, vientos flojos variables.

La borrasca Claudia obligará asimismo a activar avisos amarillos por fenómenos costeros durante la tarde. En los litorales de Huelva y Cádiz, se esperan vientos de sur y suroeste de hasta 74 km/h y mar combinada con olas de hasta 4 metros al final del día. En la costa de Granada y el poniente almeriense, se espera viento de componente oeste con intervalos de hasta 60 km/h. Estos avisos regirán hasta la madrugada del viernes.

En cuanto a las temperaturas, descenderán en la vertiente atlántica, con 22ºC en Huelva o 21ºC en Sevilla, mientras se mantendrán sin cambios en la mediterránea. Habrá asimismo polvo en suspensión impulsado por el viento del sur.

Inestabilidad durante todo el fin de semana

La tendencia inestable se mantendrá durante la jornada del viernes 14 por la estacionalidad de Claudia. La Aemet mantiene los avisos amarillos en las sierras del norte de Huelva, Sevilla y Córdoba; así como en el litoral y la campiña de Cádiz, por precipitación acumulada de hasta 20 litros en una hora y 40 litros en doce horas durante la primera mitad del día.

Las lluvias podrán ser localmente fuertes y persistentes, acompañadas de tormentas ocasionales, en Andalucía occidental. En el extremo oriental, se esperan intervalos nubosos, aunque una baja probabilidad de precipitaciones. En cuanto al viento, se espera poniente moderado en el litoral mediterránea, de componente sur en el resto, con intervalos fuertes en el litoral. Las temperaturas máximas irán en notable descenso en el interior oriental, con máximas de 19ºC en Granada y Jaén.

Pocos cambios de cara al fin de semana: el sábado 15, de nuevo, se esperan cielos cubiertos con chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental, poco probables en el extremo oriental. A partir del domingo 16, las lluvias y tormentas asociadas al frente avanzarán hacia las comarcas central de Andalucía. El ambiente inestable se prolongará al menos hasta la jornada del lunes 17 de noviembre.