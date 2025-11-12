Sevilla, en aviso amarillo por la borrasca Claudia: estos son los municipios donde más va a llover este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos amarillos por lluvias, tormentas y viento para este jueves 13 de noviembre en la provincia de Sevilla, salvo en la sierra Sur. Un frente asociado a la borrasca Claudia quedará estacionario al oeste de la península, tras afectar también al archipiélago canario este martes, lo que traerá consigo un temporal de fuertes precipitaciones a la vertiente atlántica.

Este miércoles 12 apenas se esperan precipitaciones en Andalucía, salvo algún chubasco débil y ocasional en el extremo occidental al final del día. Las temperaturas irán en ascenso, impulsadas por el viento de sur, con intervalos moderados durante las horas centrales del día. A partir del jueves, el temporal irrumpirá de lleno en la provincia de Sevilla, pero ¿cuáles son los municipios donde más va a llover?

La Aemet prevé acumulados de hasta 20 litros en una hora y 70 litros en 12 horas

Este jueves 13 de noviembre se esperan cielos nubosos a cubiertos en la provincia, con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas a partir de la tarde en las comarcas occidentales, donde pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormentas. En paralelo, el viento de sur podría dejar rachas muy fuertes de hasta 70 km/h por hora. No se descarta asimismo la formación de tornados aislados asociados a las tormentas.

El aviso amarillo entrará en vigor a las 12:00 horas y se mantendrá hasta la final de la jornada por acumulados que podrían alcanzar los 20 litros en una hora. Si atendemos a la precipitación acumulada en el día, la Aemet estima 70 litros en la sierra Norte y 40 en la campiña sevillana. En concreto, estos son los municipios donde se prevé que más va a llover este jueves:

Durante la madrugada: acumulados de <1,5 mm repartidos principalmente por el norte y oeste de la provincia

De 9:00 a 10:00 horas: Estepa (3,2 mm) y Pedrera (2,9 mm)

De 16:00 a 17:00 horas: Constantina (3,3 mm), Las Navas de la Concepción (3,2 mm) y El Castillo de las Guardas (2,6 mm)

De 17:00 a 18:00 horas: Gerena (7,7 mm), Aznalcóllar (6,7 mm) , Almadén de la Plata (6,7 mm), El Ronquillo (6,6 mm), El Castillo de las Guardas (6,7 mm), Castilblanco de los Arroyos (3,2 mm), Espartinas (2,8 mm), Isla Mayor (2,3 mm), Sevilla (1,8 mm) y Burguillos (1,5 mm)

, Almadén de la Plata (6,7 mm), El Ronquillo (6,6 mm), El Castillo de las Guardas (6,7 mm), Castilblanco de los Arroyos (3,2 mm), Espartinas (2,8 mm), Isla Mayor (2,3 mm), Sevilla (1,8 mm) y Burguillos (1,5 mm) De 18:00 a 19:00 horas: Guadalcanal (7,1 mm), Almadén de la Plata (6 mm) , Constantina (5 mm), El Ronqullo (5 mm), Las Navas de la Concepción (4 mm), El Pedroso (3,5 mm), Alanís (3,4 mm), Cazalla de la Sierra (3,2 mm), El Castillo de las Guardas (2,9 mm) y Morón de la Frontera (2 mm)

, Constantina (5 mm), El Ronqullo (5 mm), Las Navas de la Concepción (4 mm), El Pedroso (3,5 mm), Alanís (3,4 mm), Cazalla de la Sierra (3,2 mm), El Castillo de las Guardas (2,9 mm) y Morón de la Frontera (2 mm) De 19:00 a 20:00 horas: Montellano (6,4 mm), El Coronil (6,2 mm) , Arahal (4,4 mm), Morón de la Frontera (4,3 mm), Oruna (3,5 mm), Lantejuela (3,2 mm), Marchena (3,2 mm), Écija (2,6 mm), Fuentes de Andalucía (2,4 mm), Lebrija (2 mm) y El Saucejo (2 mm)

, Arahal (4,4 mm), Morón de la Frontera (4,3 mm), Oruna (3,5 mm), Lantejuela (3,2 mm), Marchena (3,2 mm), Écija (2,6 mm), Fuentes de Andalucía (2,4 mm), Lebrija (2 mm) y El Saucejo (2 mm) De 20:00 a 21:00 horas: Herrera (7 mm), Pruna (6,9 mm) , Pedrera (6,5 mm), Estepa (6,3 mm), El Saucejo (5,2 mm), La Roda de Andalucía (5 mm), Lebrija (4,5 mm), Osuna (4,5 mm), Morón de la Frontera (3,4 mm) y Montellano (3,4 mm)

, Pedrera (6,5 mm), Estepa (6,3 mm), El Saucejo (5,2 mm), La Roda de Andalucía (5 mm), Lebrija (4,5 mm), Osuna (4,5 mm), Morón de la Frontera (3,4 mm) y Montellano (3,4 mm) De 21:00 a 22:00 horas: Utrera (6,4 mm), Las Cabezas de San Juan (5,2 mm) , El Coronil (4,6 mm), Montellano (4,3 mm) y Carmona (3,6 mm)

, El Coronil (4,6 mm), Montellano (4,3 mm) y Carmona (3,6 mm) De 22.00 a 23:00 horas: La Puebla de los Infantes (5,6 mm) y Las Navas de la Concepción (4,5 mm)

De 23:00 a 24:00 horas: Castilblanco de los Arroyo (6 mm), Cazalla de la Sierra (6,4 mm) y Alanís (5,6 mm)

Fin de semana marcado por la lluvia en Sevilla

El viernes 14 la borrasca Claudia continuará enviando frentes a la Península, dejando cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones y tormentas localmente fuertes y persistentes en la provincia de Sevilla. En paralelo, las temperaturas irán en descenso y soplarán vientos moderados de componente sur. La misma tendencia se mantendrá durante la jornada del sábado 15, con visos de que el episodio de precipitaciones se prolongue al menos hasta la jornada del lunes 17 de noviembre.