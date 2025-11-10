La borrasca Claudia traerá un temporal de lluvias y viento a Andalucía occidental a partir de este día

El tiempo estable tiene los días contados en Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dado el nombre de Claudia a una nueva borrasca de gran impacto que traerá precipitaciones persistentes a Andalucía occidental a partir del jueves 13 de noviembre. El sistema de bajas presiones situado en el Atlántico irá profundizándose al noroeste de la península en los próximos días y, de forma destacada, enviará frentes al archipieálgo canario, donde se espera un temporal de lluvia y viento.

Antes, la primera mitad de semana estará marcada por el tiempo estable y cálido en Andalucía. Este martes 11 de noviembre se esperan cielos con intervalos de nubes altas y temperaturas en ascenso generalizado, con 25ºC en Granada y 24ºC en Sevilla. En cuanto al viento, el poniente rolará a levante fuerte en Alborán y el Estrecho a partir del mediodía.

El miércoles 12 será una jornada de transición, con intervalos de nubes bajas en el extremo occidental, donde no se desartan precipitaciones débiles y ocasionales. El viento de sur será de flojo a moderado y hará subir las temperaturas de manera notable hasta los 27ºC en Jaén o 28ºC en Sevilla. En el Estrecho y Alborán se espera levante fuerte un día más.

Jueves 13: precipitaciones débiles y temperaturas en ascenso

A partir del jueves 13, se espera que la borrasca Claudia permanezca casi estacionaria al oeste de la península. Así, predominarán los cielos nubosos, aumentando a cubiertos y acompañados de precipitaciones generalmente débiles en el tercio occidental. Mientras, se esperan abundantes nubes altas en la mitad oriental. Las temperaturas mínimas irán en ascenso hasta los 19ºC de Málaga o 20ºC de Cádiz, mientras las máximas se mantendrán con ligeros cambios, en el entorno de los 25ºC.

El viento será la otra piedra angular de este episodio de inedtabilidad. No se descartan rachas muy fuertes de componente sur en las sierras, además de levante moderado en Alborán y el Estrecho.

Cambio de tendencia en la segunda mitad de semana

Para el viernes 14 se prevé que un frente se adentre en la península, dejando cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas a su paso, con probabilidad de ser fuertes y persistentes en la mitad occidental. Las lluvias barrerán todo el territorio sin alcanzar el extremo oriental. En paralelo, la entrada de una masa de aire fresca provocará un descenso acusado de las temperaturas, salvo en el litroal mediterráneo, con máximas de 19ºC en Jaén o 21ºC en Huelva.

El viento será en general de sur, con intervalos fuertes y sin descartar rachas muy fuertes en el tercio occidental; y con poniente en el mar de Alborán.

Las previsiones para el fin de semana apuntan a que la borrasca Claudia continuará estacionaria en el oeste de la península y enviará más frentes de precipitaciones, más probables en la mitad occidental, ocasionalmente acompañados de tormentas y con predominio de vientos moderados a fuertes de componente sur. Las temperaturas, sin grandes cambios, se mantendrán en torno a los 12ºC a 15ºC las mínimas y de 20ºC a 22ºC, las máximas.