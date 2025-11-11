Tiempo en Sevilla: estos son los días en los que más va a llover durante el paso de la borrasca Claudia, según la Aemet

La semana ha comenzado en Andalucía con un "tiempo estable y bastante cálido", según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales. Sin embargo, la llegada de la borrasca claudia al oeste peninsular traerá consigo un temporal de lluvias y viento a partir del jueves 13 de noviembre. Se esperan entonces precipitaciones en amplias zonas de la comunidad, incluida la provincia de Sevilla.

En cuanto a las temperaturas, la entrada de "un flujo del sur con una masa de aire muy cálida" provocará una notable oscilación térmica durante esa misma jornada, que vendrá acompañada de "una significativa cantidad de polvo en suspensión". Ahora bien, ¿cuáles serán los días con más lluvia de la semana? A continuación, vemos también las horas en las que más afectará este cambio de tiempo.

Estos son los días en los que más va a llover en Sevilla

Por el momento, el martes 11 de noviembre se presenta como "una jornada de transición", con cielos despejados y temperaturas en ascenso, que rozan los 25ºC en Écija o Lebrija; y los 24ºC en Sevilla capital o Morón de la Frontera. No obstante, el cambio de tiempo previsto comenzará a sentirse en el extremo occidental de Andalucía desde el miércoles 12 de noviembre, día en el que no se descartan chubascos locales en áreas del oeste sevillano, como Almadén de la Plata (10%).

En cualquier caso, será el jueves 13 de noviembre cuando las lluvias se generalizan en la región. Además, las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas y rachas de viento muy fuertes. De nuevo, los municipios de la mitad occidental serán los más afectados, con un 100% de probabilidades en Almadén de la Plata o Sevilla, durante todo el día. Sin embargo, la intensidad de las lluvias se hará constar especialmente a partir de las 12:00 horas en otras localidades, donde el porcentaje se incrementa a partir de entonces: Osuna (95%), Écija (95%), Guadalcanal (100%), Estepa (85%) o Pedrera (90%).

Los datos de la Aemet revelan que los días más lluviosos irán del viernes al domingo, con un 100% de probabilidades generalizadas en la mayor parte de la provincia. No será hasta la semana que viene que las lluvias comiencen a disminuir, aunque todo apunta a que persistirán, si bien todavía no hay información disponible para el martes.

De viernes a domingo: fin de semana de lluvia en Sevilla

Días en los que más va a llover en Sevilla durante el paso de la borrasca Claudia / Aemet

"Debido a la presencia de la borrasca Claudia en las proximidades de la Península, al menos entre el jueves y el domingo son muy probables las precipitaciones en gran parte de Andalucía, pudiendo extenderse a principios de la próxima semana", informa la Aemet a través de sus redes sociales.

Efectivamente, en el caso de Sevilla, se presenta un escenario con un 100% de probabilidades de lluvia durante todo el fin de semana. Asimismo, a partir del miércoles 12 de noviembre, las previsiones apuntan también a un notable descenso térmico, pasando de los 28ºC a los 21ºC en la capital hispalense; siete grados de diferencia que marcan el camino de lo que serán las próximas jornadas.

El viernes 14, las máximas no superarán los 18ºC en Morón de la Frontera o los 21ºC en Écija, mientras que las mínimas continuarán en torno a los 14ºC. Durante el sábado y el domingo habrá un ligero ascenso (de 1ºC - 2ºC), permaneciendo una situación térmica sin muchos cambios.