Llega una nueva borrasca: estos son los días con riesgo de lluvia en Sevilla esta semana

Tras un fin de semana de tiempo estable, marcado por el sol y las temperaturas agradables, Sevilla se prepara para un cambio de tiempo significativo en los próximos días.

Una borrasca se situará al noroeste de la Península Ibérica, impulsando sucesivos frentes que afectarán al oeste y sur del país, como mínimo, hasta el lunes de la próxima semana.

Según los modelos meteorológicos, se espera un episodio importante de lluvias a partir del jueves 13 de noviembre en la capital andaluza.

Hasta entonces, entre el lunes y el miércoles, continuará la estabilidad atmosférica en Sevilla, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas suaves que oscilarán entre 8ºC de mínima y 23ºC de máxima, aunque el miércoles los termómetros podrían llegar hasta los 28ºC.

La predicción meteorológica augura lluvias en Sevilla a partir del jueves / Aemet

Lluvias continuas en Sevilla a partir del jueves

A partir del jueves, la situación cambia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé riesgo de lluvia a partir de las 12 del mediodía, con una probabilidad del 65%. Ese día, las temperaturas seguirán siendo inusualmente altas para esta época del año, con 26ºC de máxima y 16ºC de mínima.

El viernes, sábado y domingo, el riesgo de precipitaciones alcanzará el 100%, y las temperaturas descenderán ligeramente: las máximas bajarán a 21ºC, mientras que las mínimas se mantendrán en torno a los 14ºC.

Aún es pronto para determinar con qué intensidad afectará esta borrasca a Sevilla, pero de momento no se han activado avisos meteorológicos.