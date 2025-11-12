Las lluvias, el viento y las tormentas ponen en aviso amarillo a gran parte de la provincia de Sevilla este jueves 13

La borrasca Claudia dejará grandes precipitaciones durante varios días seguidos tanto en la capital hispalense como en gran parte de la provincia de Sevilla. Desde este jueves 13 de noviembre y hasta comienzos de la próxima semana, habrá que estar muy atentos a las predicciones meteorológicas.

Las lluvias, el viento y las posiblestormentas han provocado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), haya activado el aviso amarillo para gran parte de la pronvicia de Sevilla a partir de este jueves. Las predicciones apuntan a un episodio prolongado de inestabilidad que traerá consigo lluvias intensas, fuertes rachas de viento y tormentas eléctricas.

A partir de este jueves 13 de noviembre y, al menos, hasta comienzos de la próxima semana, se espera que las precipitaciones sean frecuentes y localmente abundantes, especialmente en las comarcas del oeste y la campiña sevillana. En la capital, las lluvias podrían ser persistentes durante toda la jornada del jueves y repetirse en forma de chubascos en los días posteriores.

¿Desde qué hora estará activado el aviso amarillo en Sevilla?

Según Aemet, el aviso amarillo estará activado en gran parte de la provincia de Sevilla desde las 6:00 hasta las 23:59. Con el aviso activo casi todo el día, queda esperar noticias del Ayuntamiento de Sevilla, que en las últimas jornadas en las que se ha producido precipitaciones o rachas de viento, ha cerrado los parques y las instalaciones deportivas al aire libre a las horas a las que se ha mantenido activado el aviso amarillo.

Aviso amarillo en Sevilla el 12 de noviembre / Aemet

Por tanto, las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos, evitar zonas inundables y seguir las actualizaciones oficiales del parte meteorológico durante toda la jornada del jueves 13 de noviembre.