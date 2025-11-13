El paso de la Borrasca Claudia por Sevilla en directo | Incidencias, última hora y efectos de la lluvia en Sevilla
La Borrasca Claudia alcanza este jueves 13 de noviembre a Sevilla y su provincia, activando el aviso amarillo de la Aemet por fuertes lluvias, viento y tormentas
Estas son las horas y los municipios donde puede llover en Sevilla más este jueves
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este jueves 13 de noviembre de 2025 el aviso amarillo por lluvias, tormentas y viento en prácticamente toda la provincia de Sevilla, con la única excepción de la sierra Sur. El episodio está asociado a la borrasca Claudia, que deja un frente casi estacionario al oeste de la península, que ya ha comenzado a afectar al oeste de Andalucía, generando un temporal de precipitaciones en la vertiente atlántica.