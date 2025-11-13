El paso de la Borrasca Claudia por Sevilla en directo | Incidencias, última hora y efectos de la lluvia en Sevilla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este jueves 13 de noviembre de 2025 el aviso amarillo por lluvias, tormentas y viento en prácticamente toda la provincia de Sevilla, con la única excepción de la sierra Sur. El episodio está asociado a la borrasca Claudia, que deja un frente casi estacionario al oeste de la península, que ya ha comenzado a afectar al oeste de Andalucía, generando un temporal de precipitaciones en la vertiente atlántica.