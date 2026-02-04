Los fondos de la PAC pagarán parte del arreglo de las playas

Obras de regeneración de la playa de Matalascañas, una de las más afectadas por los temporales.

El diseño de los fondos de la Política Agraria Común, PAC, ha suscitado muchas críticas tanto del Gobierno autonómico y como del Ministerio de Agricultura. Entienden que perjudica al campo andaluz y no recoge las necesidades de una zona que es la huerta de Europa. Pero también abre otras opciones que se van a explotar en todo lo que sea posible.

Porque seis millones de euros del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027 (6.064.188 euros exactamente) se van a destinar a recuperar parte de las playas andaluzas que están sufriendo los estragos de los temporales. El programa se adscribe a la intervención 6871_01 y se denomina técnicamente AND6872_01 y será cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Feader, en un 85% y por la Junta de Andalucía en un 15%. Unas ayudas que la Consejería de Turismo va a repartir en régimen de concurrencia competitiva entre los municipios afectados y siempre que su objetivo sea un uso sostenible de las playas del litoral.

La finalidad de estas ayudas del Plan Estratégico de la PAC es apoyar inversiones en zonas rurales que fomenten la competitividad de las playas de Andalucía, diversifiquen su oferta turística, contribuyan a la adaptación al cambio climático y reduzcan el impacto ambiental en el litoral andaluz.

Este enfoque contribuye al objetivo general del Plan Estratégico de la PAC de fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales y aumentar la calidad ambiental del litoral andaluz.

Zonas rurales

Así, podrán pedir estas ayudas las entidades locales autónomas (ELAs) o los municipios que estén catalogados como grandes aglomeraciones urbanas, siempre y cuando lo destinen a zonas rurales que no sean centros de población principales, como pedanías o núcleos similares.

Esto significa que podrán pedir subvenciones para la restauración de infraestructuras turísticas del litoral, eliminando el tráfico en paseos marítimos, la restauración de los accesos a las playas así como actuaciones para la protección del dominio público marítimo-terrestre.

También se podrá gastar este dinero en la accesibilidad a las playas, acondicionando las infraestructuras de acceso y comprando bienes muebles como sillas anfibias, pasarelas, elemento de orientación y similares. Las torres de vigilancia, puestos de socorro y señalización, además de sistemas de alerta y comunicación para la seguridad del litoral se incluyen en este capítulo.

Maquinaria

La orden de subvenciones cuyo visto bueno dará este miércoles el Consejo de Gobierno recoge también que los municipios podrán adquirir maquinaria de limpieza de playa, cribadoras, y equipos para la gestión de los residuos costeros. Otras actuaciones susceptibles de encajar en esta convocatoria hacen referencia a las medidas para la reducción del consumo de agua y adaptación al cambio climático, incluyendo la reutilización de aguas de fuentes alternativas así como sistemas de ahorro en redes existentes.

Asimismo, se incluyen las medidas para mejorar la eficiencia energética y también los equipamientos necesarios para la obtención de distinciones de calidad y medioambientales como las banderas azules o la Q de calidad.

El último concepto incluido en estas subvenciones hace referencia a la creación y mejora de senderos no motorizados y vías verdes vinculados directamente a las playas.

La aportación municipal

Como sucede con la mayoría de los fondos europeos, los municipios tienen que aportar una parte de los fondos para las obras que se van a ejecutar. Así, los municipios con más de 100.000 habitantes deberán aportar un 30% del total del presupuesto de la obra; una cantidad que se reduce hasta un 15% para los municipios de entre 20.000 y 100.000 habitantes. Las localidades con menos de 20.000 habitantes no tendrán que aportar nada, los fondos europeos sufragarán las inversiones necesarias para recuperar sus playas.

En la orden de subvenciones se recoge también la posibilidad de un eventual aumento sobrevenido en el crédito disponible, lo que hará posible una resolución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, aun cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por el agotamiento de los fondos. sido beneficiarias por el agotamiento de los fondos.