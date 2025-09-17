La Fundación ”la Caixa” aumenta a 68 millones de euros su inversión en acción social en Andalucía en 2025

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, han firmado en Sevilla el acuerdo marco que recoge la colaboración entre ambas instituciones en materia social, científica, educativa y cultural para 2025. Este año, la inversión de la Fundación ”la Caixa” dedicada a acción social en la comunidad se incrementa en 2 millones de euros, hasta los 68 millones de euros.

Isidro Fainé, presidente de la Fundación ”la Caixa”, ha explicado: “Reforzamos nuestra inversión en Andalucía con el objetivo de seguir trabajando por el progreso de la comunidad. Afianzamos así, un año más, nuestro compromiso histórico con los andaluces, contribuyendo a su bienestar a través de una acción muy focalizada en promover la igualdad de oportunidades”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha destacado que la Fundación ”la Caixa” “se ha consolidado como una de nuestras mejores aliadas para afrontar algunos de nuestros principales retos sociales que Andalucía tiene por delante, como es la atención a nuestros mayores, a las víctimas de violencia de género, o la pobreza infantil”.

Propósitos del acuerdo

Entre los objetivos básicos marcados en el convenio destaca la colaboración para mejorar las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores, facilitar el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos, velar por la atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas, así como contribuir al bienestar de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Algunos de los proyectos prioritarios que forman parte del convenio firmado hoy son CaixaProinfancia, el programa Incorpora, el programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, el programa de Personas Mayores y el programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales.

La inserción social y laboral de personas privadas de libertad a través del programa Reincorpora (825 itinerarios iniciados de integración sociolaboral en 2024) y el programa de becas (un total de 22 becarios de grado, posgrado, doctorado y posdoctorado en Andalucía en 2024) son otros objetivos destacados a los que la Fundación ”la Caixa” destina sus esfuerzos en la comunidad autónoma.

Asimismo, también la red de oficinas de CaixaBank, mediante ayudas de la Fundación ”la Caixa”, impulsa proyectos y actividades de su entorno más inmediato, fomentando una mayor capilaridad en todas las provincias andaluzas,en los ámbitos social, cultural y educativo. A lo largo del año 2024, se proporcionaron 1.199 de estas ayudas, con una inversión de cerca de 5 millones de euros por parte de la Fundación.

La Fundación ”la Caixa” también colabora con las administraciones públicas andaluzas, como en el caso del convenio que mantiene desde hace más de una década con el Centro de Innovación Social La Noria de la Diputación de Málaga.

Más de 240.000 visitantes en CaixaForum Sevilla

En el terreno de la divulgación de la cultura y la ciencia, la Fundación promueve el desarrollo individual y colectivo a través de las exposiciones y actividades que programa en CaixaForum Sevilla y de las exposiciones itinerantes.

En 2024, CaixaForum Sevilla recibió 248.539 visitantes, con exposiciones destacadas como Colores del mundo y Veneradas y temidas. El poder femenino en el arte y las creencias, en colaboración con el British Museum.

En esta misma línea, las nueve exposiciones itinerantes programadas el año pasado en Andalucía recibieron un total de 413.629 visitantes.

La Fundación también facilita el acceso a la cultura a colectivos vulnerables, gracias a convenios que se desarrollan en instituciones como el Museo de Bellas Artes y el Teatro de la Maestranza de Sevilla, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, el Museo Picasso Málaga, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada; JazzVejer y el Festival Internacional de Cine de Almería.

Avance del nuevo CaixaForum Málaga

Por otro lado, la Fundación ”la Caixa” prosigue la construcción de CaixaForum Málaga, que cuenta con una inversión de cerca de 30 millones de euros y se prevé que abra sus puertas en 2027. Con este nuevo centro cultural, que estará situado en la plaza Manuel Azaña, se busca complementar la oferta cultural de la ciudad, crear áreas verdes en el entorno y convertir la zona en un nuevo polo revitalizador. Su emblema será la cubierta, una estructura singular que emula la forma orgánica de una gota de agua y que actuará como protector climático del espacio.

También en Málaga, la Fundación destinó 750.000 euros en 2024 al desarrollo de actividades culturales, gracias al convenio que tiene la entidad con el Ayuntamiento.

Además, la Fundación “la Caixa” también tiene un acuerdo con el Ayuntamiento de Granada para impulsar la cultura en la ciudad. Con una inversión de 362.000 euros en 2024 el pacto contempla ayudas para proyectos como Granada es Flamenco 365, el Festival Música Sacra de Granada (MUSAG), el Festival Internacional de Artes Escénicas para la Infancia, Juventud y Familia ‒ TIFGranada, Granada Telón Abierto y la programación del Teatro Isabel la Católica, la OCG en los Barrios, el Festival Internacional de Cine ‒ Premios Lorca de Granada, entre otros.

Por su parte, en el ámbito educativo, en Andalucía se continúa desarrollando el programa EduCaixa, que engloba toda la oferta educativa de la Fundación. En 2024, fueron 1.191 escuelas andaluzas, con un total de 187.713 escolares y 13.673 docentes, las que participaron en recursos y actividades de este proyecto.