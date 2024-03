La gastronomía andaluza, presente en la fiesta oficial de los Oscar 2024

Andalucía conquista a todo aquel que la visita y es que esta tierra enamora por sus paisajes, su cultura, sus pueblos y por supuesto su gastronomía. Pocas personas hay que hayan viajado al sur de España que puedan decir que en esta región no se come bien, aunque ya no es que se coma bien sino que los productos de esta tierra son de una calidad excelente que deleita a millones de paladares.

Una de las grandes reliquias de estas gastronomía andaluza es, sin duda, el jamón ibérico de bellotas y no hay mejor embajador de este producto que Cinco Jotas, esta empresa onubense ha reclamado el trono en este sector.

Su fama trasciende los confines de Andalucía y ha conseguido hacerme con una fama internacional que lo lleva a estar en las mejores fiestas del mundo, como sucede con los Oscar. El jamón de bellota 100% ibérico español, que regresa cinco años después a esta cita, será uno de los protagonistas en la Governor's Ball, la fiesta oficial de los premios de cine en Los Ángeles (Estados Unidos).

Tras su debut en Hollywood, la firma española volverá a estar en esta icónica cena, que está diseñada por el chef Wolfgang Puck, que cumple su 30 aniversario encargándose del menú del evento.

Puck, que conoció este jamón de bellota hace años, lo incluyó en su menú por primera vez en la gala de los Oscar de 2019, año en el que cumplió su 25 aniversario como chef del evento y afirmó que "era absolutamente perfecto y que no sería la última vez que lo ofrecían el menú de la gala".

De esta forma, Cinco Jotas repetirá cinco años después y formará parte del menú oficial que se ofrecerá a los más de 1.500 invitados a esta cita, que podrán degustar este producto recién cortado de la mano de los maestros cortadores oficiales de la marca en Estados Unidos.

"Este año tenemos este espectacular y fabuloso jamón Cinco Jotas de España, es mi favorito. Tendremos jamón Cinco Jotas cada año. Vamos a seguir disfrutando del jamón Cinco Jotas todos los años mientras nuestro maestro cortador Raúl Garrido pueda acompañarnos y nos enseñe el corte perfecto de sus finas lonchas", ha asegurado el chef durante la presentación oficial del menú.

De esta forma, en la gala, que se celebrará el próximo 10 de marzo en el mítico Teatro Dolby de Los Ángeles, Garrido estará acompañado por otro cortador para abastecer la demanda de los invitados y contará con hasta 10 jamones para esta cita.

Unos premios Oscar que cuentan en esta edición con presencia española, ya que entre los nominados figuran las películas españolas 'La sociedad de la nieve' de J.J. Bayona, nominada a 'Mejor película internacional' y a 'Mejor maquillaje y peluquería', y 'Robot Dreams', de Pablo Berger, que opta al galardón en la categoría a 'Mejor película de animación'.

La directora de comunicación de Cinco Jotas, María Castro, ha reconocido que la firma está "feliz" de que el chef Wolfgang Puck les haya elegido "para formar parte del menú de los Oscar". "El jamón es un gran atractivo y formar parte de nuevo de este regalo nos aporta una vez más el reconocimiento a la calidad única, el cuidado y mimo en cada pieza y la labor artesanal que varias generaciones han llevado a cabo en estos 145 años", ha indicado.

Cinco Jotas, que está presente en puntos de venta de más de 40 países del mundo, cuenta con presencia en Estados Unidos, ya que sus ibéricos se pueden encontrar en restaurantes de reconocidos chefs como José Andrés, Grant Achatz, Daniel Boulud, Joel Robuchon, Jean Georges o Mauro Colagreco, además de formar parte en los menús de la cadena de hoteles Four Seasons.