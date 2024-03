Gala de los Oscar 2024: horario y donde ver por televisión y streaming

Los Premios Oscar, conocidos oficialmente como los Premios de la Academia, son premios entregados anualmente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para reconocer la excelencia en logros cinematográficos. Estos premios son considerados los más prestigiosos en la industria del cine y celebran lo mejor en categorías que incluyen dirección, actuación, producción, y diseño, entre otras.

La 96ª edición de los Premios Oscar tiene lugar el domingo 10 de marzo de 2024, en el icónico Dolby Theatre en Los Ángeles, California. Este evento, uno de los más prestigiosos y esperados en el mundo del cine, comenzará a las 19:00, hora local, y promete ser una noche llena de emociones, donde se premiará lo mejor de la industria cinematográfica .

Para aquellos que quieren disfrutar de la gala desde España, la transmisión comienza en la madrugada del 10 al 11 de marzo, concretamente a las 01:00 horas en la Península y a medianoche en las Islas Canarias. La ceremonia es accesible a través de distintos medios dependiendo de la ubicación geográfica del espectador.

En Latinoamérica, los fans del cine podrán seguir la ceremonia a través de TNT, HBO Max, y CNN Chile, además de otras opciones disponibles en diferentes países. En México, por ejemplo, se podrá ver en Azteca 7 y Azteca 13.

Para el público español, Movistar Plus+ ofrecerá una programación especial dedicada a los Oscar, comenzando con un programa previo a las 20:30 del 10 de marzo. Además, Movistar Plus+ estrena justo antes de la gala la película "Vidas pasadas", nominada a Mejor Película y Mejor Guion Original. Los interesados podrán sintonizar la gala en el canal Movistar Plus+ (dial 7) y en el canal especial Los Oscar por Movistar Plus+ (dial 15)

Para aquellos que prefieran el streaming, existe la opción de seguir el evento a través del canal oficial de los Oscar en YouTube, donde se emite el pre-show desde la alfombra roja y se podrán ver momentos destacados de la ceremonia.

Con películas como Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan y liderando con 13 nominaciones, y otras destacadas producciones como Poor Things de Yorgos Lanthimos y Barbie de Greta Gerwig, la noche promete estar llena de sorpresas y reconocimientos a los talentos más destacados del año en el cine.